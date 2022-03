"Avete presente un limone...?". Sacchi e la verità sull'Inter

Arrigo Sacchi, dalle colonne di gazzetta.it, ha dato la sua opinione sull'Inter di Simone Inzaghi dopo il match contro il Torino: "Sono arrivati a Torino contro una squadra che sta bene e il risultato si è visto", le parole dell'ex tecnico di Fusignano. "Oggi abbiamo 8-10 squadre in Serie A, come il Genoa o il Verona, che sono faticose da affrontare perché giocano a tutto campo. L’Atalanta ha pagato la partita contro il Bayer Leverkusen, l’Inter ha pagato la partita col Liverpool: sono degli umani. C’è da avere la grinta, l'entusiamo e la voglia, oltre al fatto di pensare una settimana ad una partita. Questo è il vero problema, non l'assenza di uno o due come De Vrij e Brozovic". Sacchi ha fatto poi un paragone che mette in evidenza lo stato di salute dei nerazzurri: "Sai quando spremi un limone e non c'è più nulla? Il problema è uno. Si gioca troppo, questo è indubbio".

Elogio al Milan

L'ex allenatore rossonero ha poi elogiato il lavoro del Milan e di Stefano Pioli: "Il Diavolo è una di quelle squadre che mette al centro il gioco invece che il singolo. In questo modo saltano fuori giocatori sconosciuti che sembrano aver giocato sempre a alti livelli. Il Milan sta facendo un capolavoro, investendo poco e rispettando i bilanci. In questo modo i rossoneri possono vincere lo scudetto nonostante non siano la squadra più forte, ma è comunque quella che finora ha giocato meglio. Mi auguro lo vincano".

Corsa al titolo

Milan 63, Napoli 60, Inter 59 e Juventus 56 con i nerazzurri che devono ancora recuperare una partita. 10 le partite da disputare per la squadra di Inzaghi, nove per le altre tre contendendi al titolo con i rossoneri che al momento sono artefici del proprio destino. Nel prossimo turno Napoli in casa contro l'Udinese, Inter al Meazza contro la Fiorentina e Juventus allo Stadium contro la Salernitana, Milan fuori casa contro il Cagliari. Dopo la sosta poi otto giornate per i ragazzi di Pioli, Spalletti e Allegri, nove per quella di Inzaghi che non sa ancora quando e se giocherà il match non disputato il 6 gennaio visto che si augura di vincere il ricorso e di vincere la sfida a tavolino. Mai come quest'anno il campionato è sul filo del rasoio ed equilibrato con il Milan che al momento sembra favorito ma dovrà dimostrarlo sul campo vincendo più partite possibili ed essendo fautore del suo destino.