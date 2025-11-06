Samardzic regala gloria alla Dea a Marsiglia

Una magia al 90' di Samardzic dà all'Atalanta una vittoria meritata sul campo dell'Olympique Marsiglia di De Zerbi. Un 1-0 pesantissimo al termine di una partita un po' folle, in cui la Dea ha sostanzialmente dominato trovando però la rete decisiva nel momento forse più inaspettato, grazie appunto a una giocata in contropiede del serbo.
Inizio a spron battuto dell'Atalanta, che costringe i francesi sulla difensiva. Poco prima del quarto d'ora gran filtrante in area di Lookman (voto 6,5) per Krstovic (voto 5,5), che prova a scartare il portiere Rulli ma viene abbattuto proprio dall'estremo difensore argentino. Rigore netto che però De Ketelaere (voto 5,5) fallisce, ma c'è anche un intervento super da parte dello stesso Rulli, uno che in carriera comunque ha parato il 25% dei penalty che gli hanno tirato. Non si demoralizza la Dea nonostante l'errore; il Marsiglia non può fare altro che stare coperto, puntando sulle palle lunghe.
A tratti è davvero una bella Atalanta, a cui manca solo il gol: grandi incursioni di Ahanor (voto 6,5), Ederson ammonito e un po' incerto (voto 5,5), De Roon (voto 6) di nuovo titolare ed equilibratore per un tempo prima di lasciare il posto a Pasalic (voto 6). C'è subito un'altra grande occasione per i bergamaschi a inizio ripresa, ma Bellanova (voto 6,5) di testa su cross di Zappacosta (voto 6) spreca da pochi passi. Proprio Bellanova dopo una stupenda cavalcata serve Lookman che insacca da pochi passi, ma la rete viene annullata per fuorigioco di Krstovic: decisione un po' cervellotica.Lo stesso Lookman, sostituito poco dopo da Musah, si imbufalisce con Juric (voto 6) e l'attaccante sfiora addirittura il contatto fisico con l'allenatore. In contropiede Samardzic (voto 7,5), appena entrato per De Ketelaere, sigla il gol della vittoria.