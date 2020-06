Serie A, il Milan vince 4-1 a Lecce. Fiorentina-Brescia 1-1

Dopo i quattro recuperi della 25esima giornata disputati tra sabato e domenica, la Serie A ha ripreso il suo "regolare" svolgimento con le prime partite della 27esima giornata. Il Milan di Pioli riparte alla grande e lo fa vincendo con un netto e rotondo 4-1 sul campo del Lecce di Fabio Liverani. Rossoneri in gol con Castillejo nel primo tempo e dilaganti nella ripresa con Bonaventura, Rebic e Rafael Leao a rendere vano il pareggio siglato su calcio di rigore da Mancosu concesso da Valeri per fallo del giovane Gabbia su Babacar. Con questo successo i rossoneri agganciano provvisoriamente il Napoli di Gattuso che domani sera giocherà contro il Verona di Juric mentre il Lecce resta terzultimo in classifica.

Nell'altro match delle 19:30 il Brescia di Diego Lopez passa in vantaggio con Donnarumma, su rigore, al Franchi contro la Fiorentina di Beppe Iachini ma poi subisce il pari pochi minuti dopo per via del gol del capitano viola Pezzella. I padroni di casa si divorano più di una volta il vantaggio e il Var annulla due reti, giustamente, alla Fiorentina costretta in dieci uomini dal 71' per via dell'espulsione di Caceres. Ai punti la squadra di Iachini avrebbe meritato ampiamente la vittoria ma con questo pareggio migliora di poco la sua posizione portandosi solo a quota 31 punti, a più 6 dalla zona calda. Brescia sempre ultimo a quota 17 punti e con il caso Balotelli (che potrebbe rientrare) ancora da dover gestire.

Lecce-Milan 1-4 (Castillejo, Mancosu, Bonaventura, Rebic, Rafael Leao)

La cronaca della partita

Il Milan parte subito forte e spinge sull'acceleratore chiudendo il Lecce che si difende con ordine nel primo quarto d'ora di gioco. L'ex Gabriel si rende protagonista di due ottimi interventi su Bonaventura e su Castillejo tra il 15' e il 17'. Al 25' Theo Hernandez mette paura ai salentini che un minuto dopo incassano il gol con Castillejo che riceve palla da Calhanoglu e di piatto sinistro segna il vantaggio. Meccariello segna al 36' ma l'arbitro annulla per offside e sul finire del primo tempo l'altro grande ex Lapadula si divora il gol del pareggio con l'arbitro che manda le squadre nello spogliatoio sul punteggio di 1-0 per i rossoneri.

Nella ripresa Gabbia commette un ingenuo fallo da rigore su Babacar, al 53', e Valeri indica il dischetto: Mancosu non sbaglia e pareggia i conti. Il pareggio del Lecce, però, dura solo pochi secondi con i rossoneri che passano in vantaggio con Bonaventura lesto ad approfittare della respinta difettosa di Gabriel sul tiro da fuori di Calhanoglu. Il Milan riparte in contropiede al 57' con Ante Rebic che riceve palla dietro al centrocampo e si invola verso la porta battendo il numero uno dei salentini per la terza volta. Il Milan cala il poker al 71' con Rafael Leao che di testa da pochi passi batte ancora l'incolpevole Gabriel su assist al bacio di Conti.

Il tabellino

Lecce: Gabriel, Rispoli, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu (87' Shakov); Falco, Saponara (87' Vera); Lapadula (46' Babacar)

Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer (40' Gabbia), Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie (86' Biglia), Bennacer; Castillejo (68' Saelemakers), Calhanoglu, Bonaventura (86' Paquetà); Rebic (68' Rafael Leao)

Reti: 26' Castillejo (M), 54' Mancosu (L), 55' Bonaventura (M), 57' Rebic (M), 71' Rafael Leao (M)

Fiorentina-Brescia 1-1(Donnarumma rig, Pezzella)

La cronaca della partita

Dopo 15' di sostanziale equilibrio Caceres commette un fallo da rigore su Dessena con l'arbitro che concede il penalty. Dal dischetto Donnarumma porta in vantaggio il Brescia. La Fiorentina spinge alla ricerca del pareggio e sfiora due volte il pareggio con Chiesa e una volta con Ribery. Il pari arriva al 29' con il capitano Pezzella che di testa batte Joronen su angolo al bacio di Pulgar. La Fiorentina chiude in attacco ma si va al riposo sul risultato di parità.

Nella ripresa Dragowski compie miracolo su Skrabba al 50' e nel giro di due minuti tra il 51' e il 53' la viola si vede annullare due reti con Ribery prima, per un fuorigioco di Vlahovic, e con lo stesso serbo poi dato che la sfera servitagli da Chiesa era uscita. Chiesa sfiora il vantaggio al minuto 60' ma senza fortuna e la stessa cosa fa Riberyt tre minuti più tardi. Joronen salva di piedi su Vlahovic al 68' e un minuto dopo Lirola si mangia letteralmente il 2-1 solo davanti alla porta. Al 71' la Fiorentina rimane in dieci uomini per via dell'espulsione di Caceres per via dell'entrataccia su Torregrossa.

Nonostante l'inferiorità la viola coglie una traversa al 76' con Pezzella. Chiesa si divora letteralmente il vantaggio all'80' calciando fuori da ottima posizione. I padroni di casa ci provano fino alla fine ma non riescono a sfondare e anzi: è Dragowski a salvare tutto sul colpo di testa di Dessena al 96', finisce 1-1 al Franchi.

Il tabellino

Fiorentina: Dragowski; Caceres, Ceccherini, Pezzella, Dalbert (46' Lirola); Duncan (69' Ghezzal; (73' Milenkovic)), Pulgar, Castrovilli; Chiesa (93' Cutrone), Vlahovic, Ribery (93' Sottil)

Brescia: ​Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini (84' Martella); Bjarnason (55' Romulo), Tonali, Dessena; Zmrhal (65' Spalek); Skrabb (54' Torregrossa), Donnarumma.

Reti: 17' Donnarumma (B), 29' Pezzella (F)

La classifica di Serie A

Juventus 63, Lazio 62, Inter 57, Atalanta 51, Roma 45, Napoli e Milan 39, Verona 38, Parma 36, Bologna 34, Sassuolo e Cagliari 32, Fiorentina 31, Udinese e Torino 28, Sampdoria 26, Genoa e Lecce 25, Spal 18, Brescia 17.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?