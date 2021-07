La Serie A parte col botto: ecco il calendario completo delle partite

Articolo in aggiornamento

Prende forma la Serie A 2021-2022. Inizia oggi il primo step che proietta i tifosi verso la nuova stagione calcistica grazie a un appuntamento che tiene incollati alla tv gli appassionati più accaniti: il sorteggio del calendario delle partite. Così ogni squadra avrà già un quadro di appuntamenti da affrontare nel corso dei prossimi mesi. Quest'anno si è presentata un'importante novità rispetto alle edizioni passate: l'asimmetria tra le gare di andata e di ritorno, per cui le gare del girone di ritorno saranno in ordine diverso - sia come sequenza sia come composizione all'interno di una giornata - rispetto a quelle dell'andata ma con almeno otto turni di distanza.

Il girone di andata

1° giornata (22 agosto 2021)

Bologna-Salernitana; Cagliari-Spezia; Empoli-Lazio; Hellas Verona-Sassuolo; Inter-Genoa; Napoli-Venezia; Roma-Fiorentina; Sampdoria-Milan; Torino-Atalanta; Udinese-Juventus.

2° giornata (29 agosto 2021)

Atalanta-Bologna; Fiorentina-Torino; Genoa-Napoli; Hellas Verona-Inter; Juventus-Empoli; Lazio-Spezia; Milan-Cagliari; Salernitana-Roma; Sassuolo-Sampdoria; Udinese-Venezia.

3° giornata (12 settembre 2021)

Atalanta-Fiorentina; Bologna-Hellas Verona; Cagliari-Genoa; Empoli-Venezia; Milan-Lazio; Napoli-Juventus; Roma-Sassuolo; Sampdoria-Inter; Spezia-Udinese; Torino-Salernitana.

4° giornata (19 settembre 2021)

Empoli-Sampdoria; Genoa-Fiorentina; Hellas Verona-Roma; Inter-Bologna; Juventus-Milan; Lazio-Cagliari; Salernitana-Atalanta; Sassuolo-Torino; Udinese-Napoli; Venezia-Spezia.

5° giornata (22 settembre 2021)

Atalanta-Sassuolo; Bologna-Genoa; Cagliari-Empoli; Fiorentina-Inter; Milan-Venezia; Roma-Udinese; Salernitana-Hellas Verona; Sampdoria-Napoli; Spezia-Juventus; Torino-Lazio.

6° giornata (26 settembre 2021)

Empoli-Bologna; Genoa-Hellas Verona; Inter-Atalanta; Juventus-Sampdoria; Lazio-Roma; Napoli-Cagliari; Sassuolo-Salernitana; Spezia-Milan; Udinese-Fiorentina; Venezia-Torino.

7° giornata (3 ottobre 2021)

Atalanta-Milan; Bologna-Lazio; Cagliari-Venezia; Fiorentina-Napoli; Hellas Verona-Spezia; Roma-Empoli; Salernitana-Genoa; Sampdoria-Udinese; Sassuolo-Inter; Torino-Juventus.

8° giornata (17 ottobre 2021)

Cagliari-Sampdoria; Empoli-Atalanta; Genoa-Sassuolo; Juventus-Roma; Lazio-Inter; Milan-Hellas Verona; Napoli-Torino; Spezia-Salernitana; Udinese-Bologna; Venezia-Fiorentina.

9° giornata (24 ottobre 2021)

Atalanta-Udinese; Bologna-Milan; Fiorentina-Cagliari; Hellas Verona-Lazio; Inter-Juventus; Roma-Napoli; Salernitana-Empoli; Sampdoria-Spezia; Sassuolo-Venezia; Torino-Genoa.

10° giornata (27 ottobre 2021)

Cagliari-Roma; Empoli-Inter; Juventus-Sassuolo; Lazio-Fiorentina; Milan-Torino; Napoli-Bologna; Sampdoria-Atalanta; Spezia-Genoa; Udinese-Hellas Verona; Venezia-Salernitana.

11° giornata (31 ottobre 2021)

Atalanta-Lazio; Bologna-Cagliari; Fiorentina-Spezia; Genoa-Venezia; Hellas Verona-Juventus; Inter-Udinese; Roma-Milan; Salernitana-Napoli; Sassuolo-Empoli; Torino-Sampdoria.

12° giornata (7 novembre 2021)

Cagliari-Atalanta; Empoli-Genoa; Juventus-Fiorentina; Lazio-Salernitana; Milan-Inter; Napoli-Hellas Verona; Sampdoria-Bologna; Spezia-Torino; Udinese-Sassuolo; Venezia-Roma.

13° giornata (21 novembre 2021)

Atalanta-Spezia; Bologna-Venezia; Fiorentina-Milan; Genoa-Roma; Hellas Verona-Empoli; Inter-Napoli; Lazio-Juventus; Salernitana-Sampdoria; Sassuolo-Cagliari; Torino-Udinese.

14° giornata (28 novembre 2021)

Cagliari-Salernitana; Empoli-Fiorentina; Juventus-Atalanta; Milan-Sassuolo; Napoli-Lazio; Roma-Torino; Sampdoria-Hellas Verona; Spezia-Bologna; Udinese-Genoa; Venezia-Inter.

15° giornata (1 dicembre 2021)

Atalanta-Venezia; Bologna-Roma; Fiorentina-Sampdoria; Genoa-Milan; Hellas Verona-Cagliari; Inter-Spezia; Lazio-Udinese; Salernitana-Juventus; Sassuolo-Napoli; Torino-Empoli.

16° giornata (5 dicembre 2021)

Bologna-Fiorentina; Cagliari-Torino; Empoli-Udinese; Juventus-Genoa; Milan-Salernitana; Napoli-Atalanta; Roma-Inter; Sampdoria-Lazio; Spezia-Sassuolo; Venezia-Hellas Verona.

17° giornata (12 dicembre 2021)

Fiorentina-Salernitana; Genoa-Sampdoria; Hellas Verona-Atalanta; Inter-Cagliari; Napoli-Empoli; Roma-Spezia; Sassuolo-Lazio; Torino-Bologna; Udinese-Milan; Venezia-Juventus.

18° giornata (19 dicembre 2021)

Atalanta-Roma; Bologna-Juventus; Cagliari-Udinese; Fiorentina-Sassuolo; Lazio-Genoa; Milan-Napoli; Salernitana-Inter; Sampdoria-Venezia; Spezia-Empoli; Torino-Hellas Verona.

19° giornata (22 dicembre 2021)

Empoli-Milan; Genoa-Atalanta; Hellas Verona-Fiorentina; Inter-Torino; Juventus-Cagliari; Napoli-Spezia; Roma-Sampdoria; Sassuolo-Bologna; Udinese-Salernitana; Venezia-Lazio.

Il girone di ritorno

20° giornata (6 gennaio 2022)

Atalanta-Torino; Bologna-Inter; Fiorentina-Udinese; Juventus-Napoli; Lazio-Empoli; Milan-Roma; Salernitana-Venezia; Sampdoria-Cagliari; Sassuolo-Genoa; Spezia-Hellas Verona.

21° giornata (9 gennaio 2022)

Cagliari-Bologna; Empoli-Sassuolo; Genoa-Spezia; Hellas Verona-Salernitana; Inter-Lazio; Napoli-Sampdoria; Roma-Juventus; Torino-Fiorentina; Udinese-Atalanta; Venezia-Milan.

22° giornata (16 gennaio 2022)

Atalanta-Inter; Bologna-Napoli; Fiorentina-Genoa; Juventus-Udinese; Milan-Spezia; Roma-Cagliari; Salernitana-Lazio; Sampdoria-Torino; Sassuolo-Hellas Verona; Venezia-Empoli.

23° giornata (23 gennaio 2022)

Cagliari-Fiorentina; Empoli-Roma; Genoa-Udinese; Hellas Verona-Bologna; Inter-Venezia; Lazio-Atalanta; Milan-Juventus; Napoli-Salernitana;

Spezia-Sampdoria; Torino-Sassuolo.

24° giornata (6 febbraio 2022)

Atalanta-Cagliari; Bologna-Empoli; Fiorentina-Lazio; Inter-Milan; Juventus-Hellas Verona; Roma-Genoa; Salernitana-Spezia; Sampdoria-Sassuolo; Udinese-Torino; Venezia-Napoli.

25° giornata (13 febbraio 2022)

Atalanta-Juventus; Empoli-Cagliari; Genoa-Salernitana; Hellas Verona-Udinese; Lazio-Bologna; Milan-Sampdoria; Napoli-Inter; Sassuolo-Roma; Spezia-Fiorentina; Torino-Venezia.

26° giornata (20 febbraio 2022)

Bologna-Spezia; Cagliari-Napoli; Fiorentina-Atalanta; Inter-Sassuolo; Juventus-Torino; Roma-Hellas Verona; Salernitana-Milan; Sampdoria-Empoli; Udinese-Lazio; Venezia-Genoa.

27° giornata (27 febbraio 2022)

Atalanta-Sampdoria; Empoli-Juventus; Genoa-Inter; Hellas Verona-Venezia; Lazio-Napoli; Milan-Udinese; Salernitana-Bologna; Sassuolo-Fiorentina; Spezia-Roma; Torino-Cagliari.

28° giornata (6 marzo 2022)

Bologna-Torino; Cagliari-Lazio; Fiorentina-Hellas Verona; Genoa-Empoli; Inter-Salernitana; Juventus-Spezia; Napoli-Milan; Roma-Atalanta; Udinese-Sampdoria; Venezia-Sassuolo.

29° giornata (13 marzo 2022)

Atalanta-Genoa; Fiorentina-Bologna; Hellas Verona-Napoli; Lazio-Venezia; Milan-Empoli; Salernitana-Sassuolo; Sampdoria-Juventus;

Spezia-Cagliari; Torino-Inter; Udinese-Roma.

30° giornata (20 marzo 2022)

Bologna-Atalanta; Cagliari-Milan; Empoli-Hellas Verona; Genoa-Torino; Inter-Fiorentina; Juventus-Salernitana; Napoli-Udinese; Roma-Lazio; Sassuolo-Spezia; Venezia-Sampdoria.

31° giornata (3 aprile 2022)

Atalanta-Napoli; Fiorentina-Empoli; Hellas Verona-Genoa; Juventus-Inter; Lazio-Sassuolo; Milan-Bologna; Salernitana-Torino; Sampdoria-Roma; Spezia-Venezia; Udinese-Cagliari.

32° giornata (10 aprile 2022)

Bologna-Sampdoria; Cagliari-Juventus; Empoli-Spezia; Genoa-Lazio; Inter-Hellas Verona; Napoli-Fiorentina; Roma-Salernitana; Sassuolo-Atalanta; Torino-Milan; Venezia-Udinese.

33° giornata (16 aprile 2022)

Atalanta-Hellas Verona; Cagliari-Sassuolo; Fiorentina-Venezia; Juventus-Bologna; Lazio-Torino; Milan-Genoa; Napoli-Roma; Sampdoria-Salernitana; Spezia-Inter; Udinese-Empoli.

34° giornata (24 aprile 2022)

Bologna-Udinese; Empoli-Napoli; Genoa-Cagliari; Hellas Verona-Sampdoria; Inter-Roma; Lazio-Milan; Salernitana-Fiorentina; Sassuolo-Juventus; Torino-Spezia; Venezia-Atalanta.

35° giornata (1 maggio 2022)

Atalanta-Salernitana: Cagliari-Hellas Verona; Empoli-Torino; Juventus-Venezia; Milan-Fiorentina; Napoli-Sassuolo; Roma-Bologna; Sampdoria-Genoa; Spezia-Lazio; Udinese-Inter.

36° giornata (8 maggio 2022)

Fiorentina-Roma; Genoa-Juventus; Hellas Verona-Milan; Inter-Empoli; Lazio-Sampdoria; Salernitana-Cagliari; Sassuolo-Udinese; Spezia-Atalanta; Torino-Napoli; Venezia-Bologna.

37° giornata (15 maggio 2022)

Bologna-Sassuolo; Cagliari-Inter; Empoli-Salernitana; Hellas Verona-Torino; Juventus-Lazio; Milan-Atalanta; Napoli-Genoa; Roma-Venezia; Sampdoria-Fiorentina; Udinese-Spezia.

38° giornata (22 maggio 2022)

Atalanta-Empoli; Fiorentina-Juventus; Genoa-Bologna; Inter-Sampdoria; Lazio-Hellas Verona; Salernitana-Udinese; Sassuolo-Milan; Spezia-Napoli; Torino-Roma; Venezia-Cagliari.

Le regole

I derby non potranno essere programmati nella prima e nell'ultima giornata: le stracittadine dovranno svolgersi in giornate differenti. C'è il divieto di ripetere incontri già disputati alla prima e all'ultima giornata negli ultimi campionati e quello per le sfide tra le squadre che partecipano alle coppe dopo un turno europeo. I vincoli riguardano anche l'impossibilità di svolgere nei turni infrasettimanali i big match (tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano). Sarà inoltre necessaria l'alternanza tra Empoli-Fiorentina e Napoli-Salernitana per le gare in casa; invece Inter, Milan e Juventus dovranno disputare fuori casa la settima giornata di andata a causa della concomitanza con le semifinali della Uefa Nations League.

