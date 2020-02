Serie A, le possibili date dei recuperi. Il premier Conte: "Prossima giornata a rischio"

Il coronavirus ha fermato anche il mondo del calcio con la Serie A che in parte si è dovuta fermare. Nella giornata di ieri sono state annullate e posticipate a data da destinarsi ben quattro partita di Serie A con Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Torino-Parma e Verona-Cagliari che dovranno essere reinserite in calendario da parte della Lega calcio. Le partite più difficili da recuperare saranno quelle di Atalanta e Inter, soprattutto quella dei nerazzurri di Milano per via dei fitti impegni tra Europa League e Coppa Italia.

Le date non ufficiali

Atalanta-Sassuolo potrebbe essere recuperata mercoledì 18 marzo anche perché è l'unica possibile. Per quanto riguarda Torino-Parma sono due le ipotesi che restano in piedi: mercoledì 4 marzo o mercoledì 11 marzo. Infine per Verona-Cagliari la data stabilita ma come le altre non ancora ufficiale dovrebbe essere mercoledì 11 marzo. Più difficile definire il recupero per Inter-Sampdoria con l'ad del club nerazzurro Beppe Marotta che avrebbe suggerito di giocare contro i blucerchiati il 5 marzo, giorno della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. La sfida di ritorno della coppa nazionale potrebbe essere spostata al 13 maggio, giorno in teoria previsto per la finalissima all'Olimpico con la finale che sarebbe dunque spostata di una settimana al 20 maggio. Tutte queste sono ipotesi al vaglio della Lega e nei prossimi giorni si saprà certamente qualcosa in più.

Partite europee non a rischio

L'Inter e il Napoli giocheranno regolarmente le sfide di Europa League e Champions League contro Ludogorets e Barcellona. I nerazzurri dovrebbero farlo a porte chiuse, i partenopei con il pubblico allo stadio San Paolo per l'andata degli ottavi di finale di Champions. La Juventus e la Roma giocheranno in trasferta rispettivamente a Lione e in casa del Gent mentre l'Atalanta ha già giocato la sfida d'andata contro il Valencia a San Siro e il ritorno lo giocherà l'11 marzo in Spagna, allo stadio Mestalla.

Prossima giornata da rinviare?

Il premier Giuseppe Conte ha parlato della possibilità di rinviare la prossima giornata, la 26esima di Serie A ma questa al momento è solo una delle ipotesi al vaglio. Analizzando la giornata di campionato si nota come siano solo due le partite a "rischio" porte chiuse: Milan-Genoa e il big match di giornata, il derby d'Italia, la lotta scudetto tra la Juventus di Maurizio Sarri e l'Inter di Antonio Conte in programma domenica 1 marzo all'Allianz Stadium. Le altre otto partite in questione non sembrano, ad oggi, destare problemi e sono Udinese-Fiorentina, Lazio-Bologna, Napoli-Torino, Lecce-Atalanta, Cagliari-Roma, Sampdoria-Hellas Verona. Un occhio particolare anche a Parma-Spal e Sassuolo-Brescia. Le prossime ore saranno decisive per capire quale sarà la decisione presa per il bene di tutti e nel rispetto di tutti.

