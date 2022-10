Lo sfregio degli scozzesi a Firenze (e all'Italia): che hanno combinato i tifosi degli Hearts

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha avuto la meglio per 5-1 sugli scozzessi degli Hearts of Midlothian Football Club ma a fare più notizia e rumore sono stati i comportamenti dei tifosi ospiti che hanno di fatto sfregiato Firenze. Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, infatti, i supporter degli Heart avrebbero lasciato ovunque bottiglie, trasformato i vicoli della città in toilette collettive, urlato fino a tarda notte, per finire con i fuochi d’artificio sparati a metà pomeriggio prima di partire per lo stadio Artemio Franchi.

I tifosi degli Hearts, dunque, si sarebbero impossessati di piazza Santa Croce, dov’era stato fissato il loro punto di ritrovo e di partenza dei pullman per lo stadio. Come spesso capita, purtroppo, la piazza in questione è rimasta in balìa degli scozzesi che hanno anche bloccato il traffico di via dei Benci per ore creando disagi importanti a tutta la circolazione. Non solo, perché i quattro bagni chimici posizionati a lato della basilica non erano sufficienti ai tifosi degli Heart che hanno trasformato le vie della città in orinatoi a cielo aperto. Pare che qualche tifoso si sia dato da fare per ripulire, sforzo apprezzabile ma alla partenza per il Franchi piazza Santa Croce era comunque piena di rifiuti.

Comportamenti inaccettabili

In passato è capitato spesso di criticare i tifosi italiani per i comportamenti non troppo civili tenuti all'estero ma è ormai da diverso tempo che non succede nulla di particolare. Da segnalare, invece, come negli ultimi anni siano i supporter di club esteri a comportarsi in maniera non troppo edificante come fatto appunto dagli scozzesi. Secondo la ricostruzione, poi, nella notte ci sarebbe stato il momento più caotico con tanti residenti che hanno segnalato persone arrampicate sulle inferriate del centro per piazzare striscioni, auto bloccate, taxi e autobus fermi, cori fino alla mattina.