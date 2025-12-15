La Signora sorride dopo una settimana sulle montagne russe tra campo e società

La Juventus si rilancia, vince 1-0 a Bologna (rete di Cabal, assist del solito Yildiz) e, in attesa dell'impegno della Roma di stasera, avvicina il quarto posto: visti i tempi, non è poco. Tanto resta da fare, ma intanto il rischio di precipitare nella zona anonima della classifica è stato per il momento scongiurato.

Il primo tempo è vissuto ai mille all'ora, quasi come se non fosse una partita di serie A. Italiano cambia più di mezza squadra rispetto alla partita di Europa League di pochi giorni fa, Spalletti conferma David al centro dell'attacco e Koopmeiners (poi ammonito: salterà la sfida contro la Roma della prossima settimana) braccetto di difesa. L'inizio e la fine del tempo sono del Bologna, in mezzo però c'è una Juve volitiva: al pronti via Di Gregorio è sveglio su Pobega e sul tentativo di ribattuta di Orsolini, mentre pochi istanti prima dell'intervallo è Zortea a colpire la traversa su assist al bacio di Orsolini. La Signora però non sta a guardare, anzi: la posizione di McKennie largo a destra serve un po' a coprire le spalle a Conceicao e un po' a lanciarsi verso la porta di Ravaglia: Yildiz danza sul pallone e dipinge giocate qua e là, Lucumi rischia il rigore su David e poi lo stesso canadese si vede annullare un gol per un precedente fuorigioco di McKennie. Tutto giusto ma anche tutto piacevole a vedersi, perché i giri del motore di entrambe le squadre sono alti e perché un paio di strappi di Thuram avrebbero anche meritato miglior sorte: la Juve nonostante qualche errore di misura nei pressi dell'area di rigore e le poche conclusioni pericolose verso Ravaglia - c'è, il Bologna anche e il pubblico si diverte grazie ai dieci tiri complessivi verso le due porte.

Gira e rigira, il più pericoloso della Juve è sempre Yildiz: una sua sberla procura l'angolo da cui arriva la rete del neo entrato Cabal, ovviamente su assist dello scatenato turco.

Per l'ennesima volta, insomma, la Juve è quasi tutta nei (e ai) piedi del numero 10: il Bologna resta anche in dieci (rosso a Heggem per fallo da ultimo uomo su Openda), e la Juve può festeggiare anche il ritorno in campo di Bremer.