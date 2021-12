"Lo stanno falsando". Il "team radio" di Hamilton

Lewis Hamilton si ricorderà per molto tempo l'amara domenica di Abu Dhabi che ha visto trionfare Max Verstappen, per la prima volta in carriera. Il giovane olandese ha approfittato dell'incidente occorso a Latifi, in regime di safety car, per cambiare le gomme ed affondare il colpo decisivo nell'ultimo giro di un gran premio che sarà ricordato a lungo, un po' da tutti. La Mercedes ha fatto ricorso, per ben due capi di imputazione, ma se l'è visto respingere dalla Fia, mentre i tabloid inglesi parlano senza mezzi termini di "furto".

In tutto questo la casa anglo-tedesca ed Hamilton stanno osservando un silenzio stampa che sta facendo rumore ma il 36enne inglese si è mostrato molto maturo nel post gara, a caldo, scendendo dall'abitacolo e andando ad abbracciare il collega-rivale complimentandosi per la vittoria del mondiale ma in realtà Lewis durante l'ultimo concitato giro è esploso di rabbia.

La rabbia di Lewis

Una volta avvenuto il sorpasso bruciante da parte di Verstappen, Hamilton si rivolge in radio al suo ingegnere di pista Peter Bonnington,: "La stanno falsando", con Bonnington che commenta: "Sono senza parole".

Il bel gesto

Il gesto dell'abbraccio di Hamilton a Max Verstappen è senza ombra di dubbio al cosa più bella avvenuta al termine del concitato gp d Abu Dhabi e come lui il padre Anthony. Restano anche le parole dei due protagonisti qualche istante dopo la fine della gara a sancire come se le siano suonate di santa ragione ma come abbiano in realtà, a modo loro, rispetto uno dell'altro: "È incredibile, ci ho provato tutta la gara e all’ultimo giro ci sono riuscito. Follia, non so cosa dire, ringrazio il mio team che lo merita tantissimo. Serviva un miracolo, ci voleva anche un po’ di fortuna per me. Ringrazio Perez perché ha guidato alla grande e ha fatto tanto per me. Spero di continuare con questo team per il resto della mia vita, sono felicissimo. Ringrazio Horner e Marko che mi hanno fatto entrare nel 2016, il nostro obiettivo era conquistare il titolo e ci siamo finalmente riusciti".