Verstappen beffa Hamilton: è per la prima volta campione del mondo di Formula Uno

Il mondiale di Formula Uno 2021 sarà ricordato come uno dei più spettacolari e avvincenti di sempre. A spuntarla è stata Max Verstappen al termine di una stagione e di un ultimo gran premio, ad Abu Dhabi, ricco di colpi di scena. Il 24enne pilota della Red Bull ha vinto per la prima volta il titolo mondiale e l'ha fatto contro il più esperto e quotato Lewis Hamilton anche se non mancheranno le polemiche da parte della Mercedes.

Un mondiale che ha lasciato con il fiato sospeso fino alla fine. Dopo una gara in cui Hamilton ha guidato le danze fin dalla partenza è arrivata la safety car per un incidente a 5 giri dalla fine. Le operazioni per rimuovere l'auto di Latify richiede tempo e si riparte ad un solo giro dalla fine con Verstappen attaccato ad Hamilton, un ruota a ruota che consente all'olandese con le gomme nuove di superare il britannico e vincere quasi incredulo il mondiale. Ad Abu Dhabi chiude sul podio la Ferrari di Carlos Sainz, terzo.