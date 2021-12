Gli inglesi non ci stanno: "Hamilton derubato"

Lewis Hamilton è passato in pochi attimi dall'essere per l'ottava volta campione del mondo a vedersi sfuggire il titolo iridato nelle ultime curve del gran premio di Abu Dhabi. Il pilota inglese della Mercedes dopo essere stato in testa per tutta la gara, ha subito il sorpasso decisivo di Max Verstappen a poche curve dalla conclusione al termine di un gp intriso di polemiche per quanto successo nel finale con l'incidente di Nicholas Latifi che ha di fatto riaperto i giochi permettendo così al pilota olandese della Red Bull di vincere il suo primo titolo mondiale.

Hamilton è rimasto per diversi minuti nel suo abitacolo, quasi incredulo per quanto avvenuto ad Abu Dhabi dato che a 5 giri dalla fine aveva un netto vantaggio su Verstappen azzerato dall'incidente di Latifi e dal conseguente ingresso in pista della safety car che ha così riacceso le speranze del suo rivale che ha poi avuto la meglio. Il 36enne inglese, però, in maniera molto sportiva è sceso poi dalla sua monoposto per andare ad abbracciare e a complimentarsi con il suo giovane collega-rivale con cui ha dato vita ad una stagione di F1 davvero emozionante e spettacolare. La Mercedes subito dopo la gara aveva fatto ricorso contestando due cose a Verstappen ma la Fia ha respinto entrambi permettendo così all'olandese di festeggiare il suo primo titolo iridato.

Gli inglesi urlano allo scandalo

Tutti o quasi i tabloid del Regno Unito stanno parlando di furto subito da Lewis Hamilton. I canali social del sette volte campione del mondo e della scuderia stanno facendo rumore ma pare sia un silenzio stampa voluto per non incorrere in qualche squalifica. Il Daily Telegraph, titola senza giri di parole scrive "Hamilton derubato", mentre sul Daily Mail si parla di "Grand Theft Auto", cioè il termine giuridico utilizzato Oltremanica per indicare i furti d'auto. Hamilton ha anche disertato la conferenza stampa del post gara, quasi certamente su indicazione della scuderia di Toto Wolff che non ha affatto digerito quanto avvenuto nell'ultimo giro beffa per la Mercedes e per Lewis in primis. Il messaggio della Fia, attraverso il suo team radio, però è stato chiaro fin da subito: "Max Verstappen era completamente in pista". La Mercedes non l'ha presa affatto bene e si preannunciano schermaglie da qui all'inizio della prossima stagione prevista per il 20 marzo in Bahrain.