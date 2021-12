Colpo di scena in F1: doppio reclamo sulla vittoria di Verstappen

Ennesimo colpo di scena di una stagione emozionante e interminabile: arriva un doppio reclamo da parte della Mercedes nei confronti della vittoria di Max Verstappen del Mondiale di Formula 1 ad Abu Dhabi.

Nemmeno il tempo di festeggiare il trionfo sulla Mercedes di Lewis Hamilton e la Red Bull potrebbe vedere vanificare la storica impresa. Al termine del Gp, il team di Toto Wolff ha raggiunto la Direzione Gara e ha ufficialmente presentato due proteste. La prima verte sulla possibile violazione di Verstappen dell’articolo 48.8 del regolamento sportivo Fia, che prevede il divieto in regime di Safety Car di sorpassare un’altra vettura in pista, a parte alcune eccezioni. Poco prima della ripartenza infatti, prima dell’ultimo giro della gara, Hamilton ha rallentato il ritmo e Verstappen ha affiancato Lewis con l'ala anteriore.

Il giallo sulla Safety Car

La seconda verte contro l’ordine d'arrivo per presunta violazione dell’articolo 48.12 del Regolamento Sportivo Fia che descrive come la direzione gara può determinare chi può sdoppiarsi in regime di Safety Car. Poco prima della ripresa della gara, la direzione gara ha deciso che le cinque vetture doppiate tra Hamilton e Verstappen in pista potevano superare la Safety Car mentre uelli dietro all'olandese non sono stati autorizzati a farlo.

In un primo momento, il direttore di gara, Michael Masi, non ha permesso ai piloti in ritardo - compresa la Red Bull di Verstappen che avevano cambiato le gomme - di tornare alle loro posizioni originali, poi ha cambiato idea, con l'olandese che è potuto tornare alle spalle di Hamilton, che poi ha superato alla ripresa della corsa.

Secondo la Mercedes, però, non tutte le auto sarebbero tornare alla posizione originale al momento della ripartenza, quindi questa non sarebbe stata regolare. Ma perché? Perché nel momento in cui vengono fatte sdoppiare delle macchine, la Safety Car deve comunque fare un giro in più. E quel giro in più avrebbe portato alla conclusione della gara con Hamilton davanti.

L’articolo spiega come le vetture debbano guidare in sicurezza dopo essersi disimpegnate e il paragrafo si conclude così: "A meno che il direttore di gara non ritenga ancora necessaria la presenza della Safety Car, una volta che l’ultima vettura doppiata avrà superato il leader, la Safety Car tornerà ai box alla fine del giro successivo".

Le reazioni

Secondo i documenti ufficiali comunicati dalla Federazione internazionale dell'automobile (FIA), garante del regolamento in F1, i protagonisti dovevano essere ascoltati dagli steward dalle 19:45 locali. La Mercedes ha confermato l'appello ma non commenterà fino al termine dell'udienza. Intanto Verstappen non ha voluto commentare troppo la notizia della protesta della Mercedes: "È un po’ la sintesi di tutta la stagione, non ho molto da dire" . Il team principal della Red Bull Christian Horner: "Abbiamo fiducia nella Fia". Che dire, la stagione 2021 non sembra ancora arrivata al capolinea, nemmeno dopo la premiazione dell'ultima gara.

