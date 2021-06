Arriva la foto che tutti volevano vedere di Eriksen

''Sto bene, considerate le circostanze. Devo ancora sottoporrmi a degli esami in ospedale, ma mi sento ok. Adesso voglio sostenere i ragazzi della Danimarca nelle prossime partite. Giocate per tutti i danesi'' . Sono le prime parole di Christian Eriksen dopo il malore, accusato durante Danimarca-Finlandia, che ha tenuto in ansia tutto il mondo del calcio.

Per fortuna il peggio sembra essere ormai passato per Christian Eriksen. A ormai tre giorni dal problema al cuore che ha rischiato di costargli la vita, il centrocampista dell'Inter si è mostrato sorridente dal letto di ospedale del Rigshospitalet di Copenhagen, dove è ricoverato e ha voluto lasciare un messaggio tramite i canali social della federcalcio del suo paese. Il pollice alto, un sorriso stanco ma sincero. "Ciao a tutti. Vi ringrazio per il vostro dolce e incredibile sostegno e per i messaggio da tutto il mondo. Ha significato molto per me e per la mia famiglia. Sto bene, considerate le circostanze. Devo ancora sottoporrmi a degli esami in ospedale, ma mi sento ok. Adesso voglio sostenere i ragazzi della Danimarca nelle prossime partite. Giocate per tutti i danesi. Saluti. Christian" , le sue parole.

Le condizioni di Eriksen

Un po' di sollievo dopo la grande paura, gli è arrivato forte fino al Rigshospitalet l'affetto di tutto il mondo del calcio. Non l'hanno mai lasciato un attimo la moglie Sabrina, i genitori e la sorella Louise. Ha ricevuto la visita del medico della nazionale danese, Martin Boesen, l'uomo del primo intervento dopo l’arresto cardiaco oltre agli amici e compagni di squadra Simon Kjaer e Kasper Schmeichel. Anche l’Inter sta pensando di raggiungere la Danimarca: lo staff medico nerazzurro, che al momento resta giustamente in seconda linea per non intralciare il lavoro della nazionale danese, sembra orientato a raggiungere Copenaghen, anche per mostrare la propria vicinanza al calciatore. Una decisione sarà presa nelle prossime ore, ma è chiaro che l’Inter vuole prima attendere che Chris venga dimesso.

Intanto ieri è stata un'altra giornata di esami approfonditi, la seconda consecutiva, che riguardano il cuore del centrocampista. Non dovrebbe in ogni caso mancare molto al momento delle dimissioni: entro domani il danese potrebbe infatti lasciare l’ospedale. Ma non è detto che una diagnosi approfondita possa arrivare a breve: potrebbero volerci giorni ed esami ripetuti a distanza di più tempo, per andare fino in fondo e valutare cosa c’è dietro l’aritmia cardiaca che ha causato il malore di sabato scorso. E soprattutto per capire se e quando Eriksen potrà tornare in campo. Per queste valutazioni ci sarà tutto il tempo. Adesso tutto il popolo danese si è stretto intorno al suo beniamino e alla squadra, che scenderà in campo giovedì 17 giugno contro il Belgio, nella seconda partita del girone.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?