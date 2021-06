Paura agli Europei: Eriksen ha un arresto cardiaco. Ora è cosciente

In aggiornamento

Attimi di paura durante Danimarca - Finlandia per il malore di Christian Eriksen. Il centrocampista dell'Inter ha avuto un arresto cardiaco in campo durante il match di Euro 2020. Dopo il massaggio cardiaco a bordo campo, il calciatore è stato stabilizzato e trasferito in ospedale vigile per essere sottoposto a ulteriori accertamenti.

Il drammatico episodio si è consumato a pochi minuti dall'intervallo. Al 42' del primo tempo Christian Eriksen si è avvicinato a un compagno di squadra per ricevere la rimessa laterale. La palla gli è rimbalzata addosso e il calciatore è caduto a terra. Nessuno scontro fisico con altri giocatori né colpi violenti. Le condizioni di Eriksen sono apparse subito drammatiche. Mentre i compagni di squadra facevano scudo davanti al suo corpo disteso a bordo campo - tra lacrime e preghiere - i medici sono intervenuti tempestivamente. Al calciatore danese è stato subito praticato il massaggio cardiaco. Un intervento che è durato circa dieci minuti, prima che il corpo di Eriksen venisse portato fuori dal campo. Lacrime e disperazione tra i compagni e sugli spalti dopo che tra i tifosi è iniziata a circolare la notizia di quando avvenuto a pochi minuti dall'intervallo.

Dopo l'iniziale spavento, le prime foto di Eriksen che lascia il campo sulla barella, ma cosciente, hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a fan e spettatori. In una foto, in particolare, si vede il giocatore che si tiene la fronte con la mano sinistra e gli occhi impauriti. Al momento è stato chiesto al pubblico di restare all'interno dello stadio di Copenhagen. Una decisione ufficiale sarà presa nei prossimi minuti. " A seguito dell'emergenza medica che ha coinvolto il giocatore danese Christian Eriksen, si è svolta una riunione di emergenza con entrambe le squadre e gli ufficiali di gara e ulteriori informazioni saranno comunicate alle 19:45 CET ", aggiunge la Uefa.

L'Uefa, dopo quanto accaduto in campo a Christian Eriksen, ha emanato una prima nota per la sospensione dell'incontro che era in corso di svolgimento a Copenhagen: "Gara sospesa per emergenza sanitaria ". Un dramma in diretta al quale ha assistito la moglie di Christian Eriksen, che è scoppiata in lacrime in campo dopo il malore che ha colpito all'improvviso il marito. Raggiunta da Schmeichel e capitan Kjaer, la signora Eriksen è rimasta a distanza, consolata dai compagni di squadra del centrocampista dell'Inter.

Classe 1992, nato a Middelfart, Eriksen ha esordito con l'Ajax nel 2010, poco prima di compiere 18 anni. In Italia arriva nel 2020 con il passaggio all'Inter per 27 milioni di euro, firmando un contratto fino al 30 giugno 2024. Con l'Inter ha giocato 43 partite segnando 4 goal ed è stato uno dei principali protagonisti della vittoria dello scudetto nell'anno 2020-2021.

Dopo il malore in campo Eriksen è stato stabilizzato dai medici presenti a bordo campo e trasferito d'urgenza in ospedale a Copenhagen. Sul web si sono rincorsi messaggi di affetto ma anche immagini e video del drammatico momento.