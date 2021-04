Ecco come sarà davvero il "ciclo Conte" all'Inter

Antonio Conte ci sta andando cauto ma la sua Inter è molto vicina a vincere lo scudetto spezzando così l'egemonia della Juventus che dura da nove anni consecutivi. "Siamo una seria pretendente al titolo", questo il commento del tecnico leccese dopo la vittoria contro il Sassuolo ma la verità è che bastano solo 16 punti sui 27 disponibili per vincere il titolo senza stare nemmeno a guardare in casa altrui. Sarebbe tra l'altro la prima volta che una proprietà straniera vince uno scudetto in Serie A con Suning che è dunque pronta a scrivere la storia del club meneghino.

Il grande ritorno

Steven Zhang, nel giro di due-tre settimane, è pronto a tornare in Italia a distanza di mesi dall'ultima volta. Il giovane presidente nerazzurro dovrà osservare 14 giorni di quarantena e poi affronterà un calendario ricco di appuntamenti. Zhang jr ribadirà come Suning resterà azionista di maggioranza e lo scudetto vicino è solo il primo scalino e non l'ultimo del colosso cinese che ha recentemente ribadito il massimo impegno nell'Inter. L'idillio con Conte sembra totale con il tecnico che resterà saldo sulla sua panchina, a meno di colpi di scena, fino almeno al 30 giugno del 2022 scadenza naturale del suo contratto, con il rinnovo possibile.

Marotta e Ausilio hanno costruito una squadra perfetta per Conte che ha plasmato la sua creatura: le dichiarazioni al veleno del tecnico leccese nel finale della scorsa stagione, la sconfitta in Europa League e il vertice fiume di villa Bellini sembrano ormai solo un lontano ricordo. Suning dovrà definire le linee guida con il bilancio che al 30 giugno dovrebbe far registrare un passivo di circa 130 milioni di euro.

L'obiettivo di Zhang Jindong e figlio è quello di aprire un ciclo in Italia e in Europa, vero tallone d'achille stagionale della squadra di Conte. Il prestito-ponte permetterà alle casse societarie di respirare e cambierà pure l'assetto azionario con il 31,05% di minoranza in mano a LionRock che dovrebbe diventare americano. questo è un passaggio necessario per l’aumento di capitale di cui ha bisogno il club.

Detronizzare la Vecchia Signora

"Sarebbe bello spodestare chi vince in Italia da nove anni", questo il messaggio di Conte ai suoi ragazzi e ai tifosi che non vedono l'ora di festeggiare uno scudetto che manca dal lontano 2010, con José Mourinho in panchina. L'Inter si appresta dunque a detronizzare la Juventus dopo anni di dominio incontrastato. Miglior attacco, seconda miglior difesa, maggior numero di vittorie, minor numero di sconfitte, miglior differenza reti: sono solo alcuni dei grandi numeri messi insieme dalla Beneamata che vuole mettere in bacheca il prima possibile il 19esimo scudetto della storia.

Mercato e rinnovi

Il mercato dell'Inter sarà indirizzato in un'unica direzione: puntellare una squadra già forte e competitiva. Serve un vice Lukaku in attacco e piace molto Luis Muriel, mentre in difesa è pronto Nikola Maksimovic che dovrebbre arrivare a costo zero dal Napoli. Serve anche un esterno sinistro visto l'addio di Young con Emerson Palmieri che resta sempre nei radar di Conte, più un altro centrocampista dato che Vecino e Gagliardini potrebbrero salutare. Il tema rinnovi tiene poi banco in casa Inter con la società che sembra intenzionata a blindare due giovani gioielli che si sono messi in luce in queste due stagioni: Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez che piacciono a diversi club italiani e soprattutto europei.

