Incredibile in Spezia-Inter: sostituito dopo nove minuti

Incredibile quanto accaduto al Picco di La Spezia durante la sfida tra la squadra di Thiago Motta e l'Inter di Simone Inzaghi vittoriosa per 1-3. Il tecnico dei padroni di casa fa entrare l'attaccante Nzola al minuto 60' ma il direttore di gara Maresca, dopo tre minuti dal suo ingresso in campo, lo fa uscire dal campo rendendosi contro che il giocatore francese ha coperto un orecchino (vietato per regolamento). Nzola esce dal campo e prova in tutti i modi a toglierlo ma al minuto 69' Thiago Motta perde definitivamente la pazienza e lo sostituisce con Antiste.

Possiamo dire di averle viste tutte? Con #Nzola che esce 10 minuti dopo il suo ingresso in campo perché non riesce a togliersi l’orecchino sì, possiamo.#SpeziaInter #Inter pic.twitter.com/kjpKYyIvXM — CalciomercatoNews (@CMercatoNews) April 15, 2022

Social roventi

Gli utenti, di ogni fede calcistica, si sono riversati sui social network per commentare un episodio assurdo andato in scena su un campo di Serie A. "Fra poco Nzola avrà il problema di non riuscire a togliersi l'orecchino da dove glielo infilerà Thiago Motta", "Nzola entra con il piercing e l'arbitro lo tiene fuori 5 minuti per poi essere cambiato per antiste Una cosa simile mai" "Irreale quello che ha combinato Nzola: 5 minuti per togliersi l'orecchino subito dopo essere entrato. Thiago Motta perde la pazienza e lo cambia: dentro Antiste #SpeziaInter",

E ancora: "È successo qualcosa di surreale in Spezia-Inter Nzola entra al 60’, durante un calcio d’angolo l’arbitro si accorge che ha un orecchino e quindi lo fa uscire dal campo per farlo togliere. Nzola esce ma non riesce a togliersi l’orecchino quindi viene sostituito al 70’ Incredibile", e tanti altri commenti di questo genere per commentare l'assurda situazione andata in scena al Picco. La sfida è stata vinta, con merito, dall'Inter di Simone Inzaghi che ha realizzato tre reti con Brozovic, Lautaro Martinez e Sanchez con il momentaneo gol dell'1-2 siglato da Giulio Maggiore con un gran tiro.