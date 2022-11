Verso Juventus-Inter: ecco come stanno le squadre

Vigilia di derby d'Italia con Inter e Juventus che si presentano a questo appuntamento con due stati d'animo differenti, visto che i nerazzurri hanno staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions, con i bianconeri tristi e arrabbiati per essere retrocessi in Europa League. Le due squadre arrivano a questo appuntamento con due soli punti di distacco in favore della squadra di Simone Inzaghi, 24 contro i 22 della squadra di Massimiliano Allegri. Un'assenza pesante in casa Inter: Romelu Lukaku che non è mai stato a disposizione praticamente, oltre a Danilo D'Ambrosio e Samir Handanovic. La Vecchia Signora, invece, recupera diversi pezzi per il derby d'Italia, con Gleison Bremer, Angel Di Maria e Dusan Vlahovic a disposizione, out Moise Kean e Paul Pogba (per cui vale lo stesso discorso fatto per Lukaku).

Qui Juve

Max Allegri, come detto, non potrà contare su De Sciglio, Pogba, Kean e Paredes ma potrà contare sui tre recuperi fondamentali, più Federico Chiesa tornato in campo a sorpresa in Champions League dopo quasi 300 giorni d'assenza dai campi di gioco. Allegri continua a definire l'Inter la squadra più forte d'Italia e dunque la reputa anche favorita in questo match dove in realtà si parte sempre alla pari vista la portata delle rose. Una vittoria dei bianconeri darebbe fiducia e permetterebbe il sorpasso di un punto ai nerazzurri. Una sconfitta, invece, rischierebbe di mettere fuorigioco definitivamente dalla corsa al titolo (già oggi un'utopia) e in seria difficoltà per la corsa alla Champions League anche se con ancora tante giornate da disputare.

Qui Inter

Inzaghi ha un solo dubbio: de Vrij-Bastoni. Il secondo non sta bene, ha avuto la febbre e potrebbe accomodarsi in panchina. Se non ce la farà ci sarà l'olandese al centro con Acerbi sul centrosinistra e Skriniar dall'altro lato. In attacco nessun turno di riposo per gli stakanovisti Lautaro Martinez-Edin Dzeko con Joaquin Correa, rinfrancato dal gol contro la Sampdoria, pronto a subentrare. Inzaghi non si fida del suo collega: "Allegri ha detto che l'Inter ha la squadra più forte? Ognuno ha la sua opinione, Allegri lo dice dall'anno scorso quindi penso sia il suo pensiero. Il mio sulla Juve l'ho detto: hanno avuto dei problemi ma ha due squadre molto forti e in più sta lanciando giovani a ripetizione. Ha la rosa più lunga della Serie A e giovani che sono risorse".

Le probabili formazioni

Juventus: Szczesny, Danilo, Bremer, Bonucci, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

Inter: Onana, Skriniar, de Vrij, Acerbi, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi