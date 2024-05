Vittoria n° 28 su 30 gare 2024. Come Sinner solo i grandi

Jannik Sinner habemus. Una giornata particolare quella di ieri a Madrid, in attesa di una fumata bianca o grigia sulla presenza del tennista altoatesino in campo. Il fastidio all'anca si era fatto sentire lunedì contro il russo Pavel Kotov, ma Jannik con classe e determinazione era riuscito a portarla a casa. Contro l'altro alfiere russo, Karen Khachanov (n.17 del ranking), serviva però una prestazione di tenore diverso negli ottavi del Masters 1000. Paura tra i tifosi del pusterese quando un'anomalia tecnica nella programmazione del torneo, ha fatto pensare al forfait. Niente di tutto questo, semplice attesa per un test alle 12.30 sul campo9. 45' di scambi con il coach Simone Vagnozzi per avere feedback dal proprio fisico. L'avallo è arrivato, ma non poteva essere un Sinner al 100%.

Nel primo set lo si è notato, visto il 7-5 sul rush finale. Serviva cambiare marcia e alzare il livello, soprattutto in risposta. La percentuale di errori è diminuita ed è cresciuto il rendimento di tutto il tennis del 22enne nostrano. I traccianti di dritto e rovescio di Sinner hanno portato Khachanov a imprecare più di una volta per le righe spolverate dall'italiano e così la rimonta si è compiuta con un duplice 6-3. «È stata dura, ho fatto un po' troppi errori nel primo set, nel secondo e nel terzo ho elevato il mio livello. L'anca? Bella domanda, ho giocato tanti match quest'anno, sono consapevole che possono succedere queste cose. Ho scelto di giocare anche se non mi sentivo al 100%, anche perché inoltre sapevo che se avessi vinto, col giorno di riposo domani avrei potuto recuperare meglio», ha raccontato.

Missione compiuta, per la prima volta ai quarti a Madrid e 28ma vittoria stagionale in 30 incontri disputati, avvio record nell'Era Open di una singola annata come Djokovic, McEnroe, Borg, Connors, Federer, Lendl, Agassi e Nadal in passato. Aggiungiamo 12° quarto in un 1000 e 48° successo negli ultimi 52 match.

Not too bad.