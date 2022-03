"Dateci lo 0-3 a tavolino". Cosa può succedere all'Inter

"Dateci lo 0-3 a tavolino contro il Bologna", questa la richiesta dell'Inter che nella gioranta di oggi ha presentato un ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni per la gara non disputata lo scorso 6 gennaio per i diversi casi di Covid nel club rossoblù che avevano spinto l'Ausl locale a bloccare la squadra di Sinisa Mihajlovic. Il Giudice Sportivo della Lega Serie A, sia la Corte Sportiva d'Appello della Figc, nei primi due gradi di giudizio, avevano stabilito che la partita andava rigiocata, ora l'ultimo grado di giudizio che stabilirà se si dovrà giocare o meno.

Le date possibili per il recupero

Se l'Inter dovesse vincere il ricorso, difficile, otterrebbe tre punti senza scendere in campo ma se anche il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni dovesse respingere la richiesta del club nerazzurro, la sfida del Dall'Ara andrebbe giocata ma non si sa ancora quando. Sicuramente no fino al 24 aprile giorno di Inter-Roma visto che il 20 aprile ci sarà la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan e che prima ancora non ci sono i tempi tecnici per poterla fissare.

Più facile riuscirla ad incastrare tra mercoledì 27 aprile a cavallo tra la 34esima e la 35esima giornata oppure il 4 maggio tra la sfida contro i friulani e quella in casa contro l'Empoli che sarà disputata l'8 maggio. Di certo questo asterisco in classifica sta iniziando a pesare per le avversarie nella corsa scudetto ma soprattutto ai nerazzurri che avrebbero voluto giocare a gennaio ma che non l'hanno potuto fare per via della decisione di un organo esterno al calcio che ha deciso in pochissime ore, alla vigilia, di non far giocare la partita. 6 i punti di ritardo dall'Inter sul Milan, tre sul Napoli e un solo punto di vantaggio contro la Juventus.

In caso di vittoria, a tavolino o non, la squadra di Inzaghi mangerebbe tre punti alle rivali staccando i bianconeri, agganciando i partenopei e accorciando sui cugini del Milan che ad oggi sono i veri favoriti per la vittoria finale. Ora bisognerà solo attendere il responso del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni che se si dovess pronunciare in favore dei nerazzurri farebbe un gran favore alla squadra di Inzaghi che è arrivata con la lingua per terra al rush finale di questa stagione.