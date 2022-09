Walsh, la top player da 500mila euro

L'ultima frontiera delle maxi-spese del calcio riguarda le spese per liberare gli allenatori da altre squadre e per le giocatrici del football femminile. A tal proposito per una volta non c'è di mezzo la Premier League in qualità di acquirente, bensì il Barcellona che anche per la sua versione rosa non ha badato a spese, come del resto ha fatto per tutta l'estate il presidente Laporta per i maschietti, rischiando di affogare tra i debiti. Le blaugrana potranno contare da questa stagione, oltre a una rosa già fortissima di suo, su Keira Walsh, una delle eroine del titolo europeo conquistato dall'Inghilterra un mesetto fa: per strapparla al Manchester City il Barça ha sborsato 460mila euro di cartellino. Nulla, in confronto alle cifre che girano nel calciomercato maschile; un'enormità, anzi il record di ogni epoca, a livello femminile. Questo perché quasi sempre i contratti delle ragazze non sono lunghi (e remunerativi, aggiungerebbe qualcuno) come quelli dei colleghi e quindi è più facile andare via a parametro zero. Un colpo del genere invece denota grande forza d'acquisto e anche un cambiamento dei tempi, perché la Walsh fino a ieri militava appunto nel Manchester City, una delle superpotenze europee del calcio donne. Keira peraltro non è nemmeno un centravanti da 20-30 gol a stagione o un Neymar (il calciatore più pagato di sempre), ma una regista di centrocampo, seppur fortissima. Zero reti all'ultimo Europeo femminile, ma posto fisso nel miglior undici del torneo.

In Inghilterra piuttosto ci sono altri «problemi di abbondanza». Il Chelsea, infatti, dopo aver dato il benservito a Thomas Tuchel ha deciso di prendere l'allenatore del Brighton, Graham Potter. Questo perché in Premier League, caso raro, i tecnici sono come dei calciatori e possono «cambiare maglia» a stagione in corso, addirittura mentre il mercato dei giocatori è chiuso. Naturalmente anche loro hanno un prezzo, e nel caso di Potter particolarmente alto: 23 milioni di euro. Del resto il contratto dell'ormai ex allenatore del Brighton scadeva nel 2025 e per liberarlo le «Seagulls» hanno voluto una buonuscita salatissima, dato che al momento occupano il quarto posto in classifica in Premier con tanto di vittoria in casa del Manchester United alla prima giornata. Tanti soldi, certo, ma non un record. Quello appartiene a Julian Nagelsmann, che nel 2021 fu strappato dal Bayern Monaco al Lipsia per 25 milioni. Come e più di un buon attaccante.