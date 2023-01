Zaniolo a casa, ma la Roma di Dybala non se ne accorge

Per nulla turbata dal caso Zaniolo, la Roma vince e, complice la penalizzazione della Juventus, si riaffaccia in zona Champions proprio al termine del girone di andata. Prestazione più che convincente quella della truppa di Mourinho, mai seriamente in difficoltà contro uno Spezia non pervenuto a livello offensivo, anche per l'assenza del suo bomber Nzola.

La partita in casa dei liguri ha confermato la buona attitudine della Roma nelle sfide con una squadra nella parte destra della classifica: in questa prima parte del torneo è arrivata sempre una vittoria, con l'unica eccezione del Sassuolo a novembre. E stavolta non è stato necessario nemmeno il gol di Dybala, che ha però confezionato l'assist per il gol che ha rotto l'equilibrio. La seconda rete stagionale di El Shaarawy, la prima da titolare dal maggio 2021 (l'ultima sempre allo Spezia), sembra quasi una risposta allo Zaniolo ormai in rotta con la società e ha rinunciato alla trasferta in Liguria. «Ha messo gli interessi personali davanti a quelli della squadra e non è la prima volta che accade...», il duro commento del general manager giallorosso sul calciatore. Rimasto ieri ad allenarsi da solo a Trigoria per poi assistere davanti alla tv al successo dei suoi compagni.

Oggi vertice con il Tottenham: la Roma (che chiede almeno 35 milioni) oltre al prestito vuole anche l'obbligo di riscatto, mentre l'offerta del club inglese, in attesa delle scelte di Conte, si ferma solo al prestito. «Zaniolo? Ha manifestato la voglia di andare via, ma la mia sensazione è che il 1° febbraio sarà qua. Serve un'offerta accettabile per la Roma, non credo che sarà ceduto. E se Nicolò andrà, qualcuno dovrà venire», la convinzione di Mourinho che non pare preoccupato per un eventuale reintegro.

Prova di grande personalità quella della Roma, che lascia a riposo Pellegrini: continua gestione della gara, occasioni in serie, nessun rischio per Rui Patricio assistito da una difesa compatta e settimo clean sheet su 19 partite di campionato. Ritmi bloccati e poco spettacolo, ma la Roma trova il gol sui titoli di coda del primo tempo, in un'azione che coinvolge tutto l'attacco giallorosso e manda in rete El Shaarawy. Abraham, che nel riscaldamento aveva accusato un problema al flessore, approfitta di un errore in difesa e sigla il 2-0 che chiude la pratica.