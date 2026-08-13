Eclissi solare, la prossima il 2 agosto 2027 e sarà l’“Eclissi del secolo". Ecco cosa sapere sull’evento

L’eclissi solare del 12 agosto 2026 ha incantato milioni di persone, regalando un’emozione grandissima ad appassionati e neofiti. In molti adesso si domandano quando sarà possibile assistere nuovamente all’evento e, a quanto pare, non ci sarà molto da aspettare.

La data da segnare sul calendario è quella del 2 agosto 2027, fra un anno preciso dunque. A detta degli esperti, si tratterà di qualcosa di grandioso, tanto che già ribattezzata come “eclissi del secolo”. Sembra infatti che avrà lunga durata.

In Italia, purtroppo, non potremo vederla in tutta la sua bellezza. Vedremo infatti il disco solare coperto solo parzialmente. Bisognerà raggiungere i confini nazionali per poterla apprezzare in tutta la sua interezza. Per un’eclissi totale ben visibile in Italia ci sarà da aspettare fino al 2081. Una data abbastanza fuori portata.

Concentriamoci dunque su quella del 2027.

A quanto pare l’evento sarà maggiormente visibile in Spagna. Nello specifico, Spagna meridionale. La vedrà bene anche chi si trova in Nord Africa e nella Penisola Arabica. In Italia non sarà possibile ammirarla in tutta la sua interezza, anche se c’è un’eccezione. Per poter osservare l’eclissi nella sua totalità, basterà recarsi sull’isola di Lampedusa. Là, infatti, l’oscuramento del sole sarà ben visibile.

In generale, per poter meglio apprezzare l’eclissi del 2027 è consigliato trovarsi nelle località meridionali. Anche a Palermo si potrà ammirare lo spettacolo, che avrà il suo apice intorno alle 11.15 del mattino.

Secondo gli esperti, si tratterà di un’eclissi particolarmente lunga. Il fenomeno durerà due ore, e la totalità dell’oscuramento arriverà a sei minuti. Per chi quel giorno potrà lasciare l’Italia e viaggiare, le zone migliori da raggiungere sono Spagna, Gibilterra, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Arabia Saudita, Yemen e Somalia. Bene anche alcune aree degli oceani Atlantico e Indiano. Quanto alle città, quelle che si troveranno sulla traiettoria dell’eclissi sono Cadice (Spagna), Tangeri (Marocco), Gibilterra, Bengasi (Libia), Luxor (Egitto) e Gedda (Arabia Saudita). Questo quanto dichiarato dall’Osservatorio Solare Nazionale degli Stati Uniti. Il luogo migliore in assoluto sarà Luxor, in Egitto