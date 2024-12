L'oroscopo del 21 dicembre 2024 di Branko

ARIETE Solstizio d'inverno, ovvero Sole in Capricorno: il vostro mestiere, la fama, la carriera, la posizione sociale e pubblica. È il segno che governa il vostro successo. Come prima azione dovete fare una verifica della situazione fino a questo momento, specie in relazione alle collaborazioni. Ora è il momento di pensare a un nuovo salto di qualità nella vostra vita, i pianeti dell'amore e della fortuna sono con voi. C'è una zona di prigionia nella vostra personalità, anche questa va liberata.

TORO Un raggio di Sole dal Capricorno, per qualche cuore in ombra, Venere negativa non compromette la felicità, ma potrebbe provocare discussioni nel matrimonio e in casa. Mostratevi affettuosi con una donna che ha avuto un anno difficile. Molti cercano di influenzarvi e di condizionarvi, anche nelle decisioni personali, voi dovete seguire la vostra vocazione. Saturno disponibile per le questioni abitative, Luna invitante per i rapporti appena iniziati. Viaggi sì.

GEMELLI Luna in Vergine avrà lasciato qualche conseguenza, ma già di prima mattina ritorna positivo il Sole nel segno del Capricorno, vostro amico di sempre, molto spesso anche vostro coniuge oppure amante con tutte le regole a posto. Un viaggio durante il primo mese invernale riserva emozionanti sorprese in amore e occasioni fortunate per gli affari. Risparmiate energia, non c'è bisogno di agire con affanno perché le soluzioni arrivano in modo spontaneo.

CANCRO Promette ottimi risultati Mercurio ancora in transito nella vostra casa del lavoro, ma non vi dovete accontentare di sole gratifiche morali, cercate di ottenere qualcosa di concreto. Oggi inizia l'inverno, Sole in Capricorno, aumenterà lo stress mentale. Nessuna incertezza in amore, nessun problema privato deve essere rimandato al prossimo periodo, adesso è il vostro tempo di Venere. Quando siete sereni in amore anche l'attività funziona meglio, come oggi.

LEONE Iniziate l'inverno con l'energia di Marte e con Luna in Vergine, razionale, concreta, produttiva, giusta per il momento di espansione che vivete. Scrivi Capricorno e leggi lavoro, dici Mercurio e arrivano affari, chiami Venere ed esce fuori la gelosia in amore, oppure la puntigliosità di una donna che ti ama, ma lo nega. Può darsi che anche il vostro ambiente professionale sia sottoposto a influssi di disturbo, ma arriverà l'occasione per oltrepassare il confine.

VERGINE Dopo l'agitazione dell'ultimo mese, provocata da eventi che non sono dipesi dalla vostra volontà, inizia la meravigliosa protezione del Sole in Capricorno, segno che nel vostro oroscopo occupa il settore più bello è più fortunato, quasi per tutto. L'inverno inizia con la Luna nel segno, quindi con affetto e con amore. Regalatevi agli amici e programmate insieme a loro i vostri momenti di relax, gite in montagna: Cortina d’Ampezzo, soggiorni alle terme: Saturnia. Venere morbosa…

BILANCIA Quando il Sole cambia segno, specie se passa nel settore che interessa la famiglia e gli affetti vicini, bisogna sempre dare la precedenza ai sentimenti. Dopo settimane e mesi di attività intensa, aspettatevi un aumento di stress nel mese del Capricorno - da oggi al 19 gennaio. Restate in ambienti confortevoli, potete anche spostarvi perché Mercurio resta in Sagittario, non vi dovete preoccupare di niente. È la fortuna di Giove che lavora anche per voi, relazioni felici.

SCORPIONE La notizia non può essere che positiva, voi la potrete rendere esaltante nelle prossime quattro settimane. Il Sole entra in Capricorno, comincia a illuminare anche Saturno e Nettuno presenti nel vostro campo della fortuna. Sarà questo aspetto che vi darà slancio e forza, specie dopo la Befana, quando Venere sarà in Pesci e Marte in Cancro. Transiti che di sicuro vi mettono in contatto con persone preziose per la vostra attività futura. Mettete del brio nel vostro matrimonio.

SAGITTARIO Ciao, Sole! Sentite l'uscita dal vostro segno anche con una passeggera debolezza fisica, dovuta però alla Luna in Vergine stressante già durante la notte. Non appena la Luna sarà in Bilancia, Mercurio vi riserva incontri a sorpresa, il lavoro riprende, i viaggi pure. Bisogno della famiglia, ma anche un ricordo dolce e nostalgico di qualcuno, come succede spesso a molti in questi giorni che precedono Natale. Saturno è un architetto, costruisce.

CAPRICORNO Auguri! Alle ore 10.21, solstizio d'inverno, il Sole entra nel segno e apre il mese del compleanno. Un grande momento della vostra vita, non preoccupatevi se non succede subito niente di spettacolare, avrete tante altre occasioni. In Finlandia, questa è la stagione in cui le renne si amano e nel suo sfarzo è la stella polare… Al calar della sera osservate il cielo, come un tempo Leopardi, tra le vaghe stelle dell'orsa brilla anche la stella del vostro amore e della vostra fortuna.

ACQUARIO Parlami di te, delle cose che pensi, dimmi se con me credi alla vita, ti fa bene parlare… Così canta Venere nel vostro segno, che sarà prima di Natale in trigono anche con la Luna in Bilancia e naturalmente con Giove in Gemelli, questa è fortuna. Muovetevi, cercatela, non restate seduti sul vostro immaginario trono. Marte vi porta nuovi amanti, se li cercate, se li accettate - noi non facciamo altro che riportare le notizie dal cosmo. Come scriviamo nel Calendario Astrologico, Mondadori.

PESCI Fate conto che questa sia per voi una parola magica: miglioramenti.

Altro che magia, questa è la bella realtà delle stelle! Il Sole lascia la critica posizione in Sagittario, dopo le ore 10 illumina il Capricorno, vostro grande amico che occupa un posto felice nel vostro oroscopo. Quel segno è uno specialista nel procurare incontri che valgono e che restano, che vi fanno ricchi e felici. Luna di Natale sarà bellissima, gennaio 2025 uno dei mesi da ricordare a lungo.