L'oroscopo del 23 novembre 2024 di Branko

ARIETE Luna dal Leone passa alla Vergine, dalla passione al lavoro, ottima per le questioni finanziarie - professionali - redditi dal patrimonio familiare. Una nuova esplorazione nel campo del successo può iniziare proprio sotto questa Luna in cambiamento di fase, ultimo quarto è un influsso anche faticoso, che però conduce a conclusioni soddisfacenti. Mercurio vi dà pure un modo simpatico e autoironico di trattare con gli altri, protegge i viaggi, ravviva il dialogo in amore.

TORO Siete voi, in quanto rappresentanti astrali delle banche, i veri testimoni del nostro tempo, come diceva il Toro, Gianni Minà. Luna passa in Vergine, transito per voi positivo, cose di famiglia e mondo esterno, cominciano ad aprirsi occasioni di successo incredibili. La fase ultimo quarto che si formerà dopo mezzanotte non è molto indicata per le ricerche di nuovi amori, ma visto che avete Venere in stato di grazia potete osare anche quello che non avete mai osato. Siate più Toro!

GEMELLI Se non doveste riuscire questo weekend, meglio così, le iniziative avviate con Luna ultimo quarto contraria e Mercurio in Sagittario vanno incontro a forti contrasti, non cominciate per primi. Siate comunque attenti nel vostro ambiente perché sono in tanti ad aspettare l’occasione per fermarvi. La famiglia deve essere al primo posto, consigliamo anche visita medica se avete registrato segnali di debolezza. Nei rapporti emotivi, si crea uno stato di tensione da non sopravvalutare.

CANCRO Le stelle vi vengono incontro, Sole in Sagittario dà il via a una nuova stagione professionale che prevede anche cambiamenti nelle collaborazioni, quando il Sole sarà in Capricorno. Oggi non c'è pericolo di sbagliare, Luna in cambiamento di fase in Vergine è positiva per il lavoro, viaggi, contatti verbali e atti scritti. Non dovete lasciare nulla in sospeso. Mercurio aiuta a trovare persone nuove con cui costruire anche unazienda, se volete. Marte è un eroe passionale.

LEONE Chi sa sorridere alla vita viene ricompensato anche con la fortuna. Luna lascia il vostro segno entra in Vergine e comincia a interessarsi delle finanze, lavoro, affari che possono aumentare di molto il vostro portafoglio. Siete un punto solido sul mercato è un punto di riferimento per altri. Il terzetto astrale che vi rende vincenti è composto da Sole-Mercurio-Marte. Scrivete nel quaderno della vostra vita una nuova storia d’amore, lasciate una pagina bianca. Che riempirà il destino.

VERGINE Amore. È vero che Luna ultimo quarto non è amorosa o passionale, ma noi parliamo lo stesso di amore perché è grande l’aspetto di Venere-Urano, che porta emozioni e innamoramenti anche in nativi molto “anta”. Sarà un’esperienza di vita che vi renderà più leggeri, rilassatevi e andrà bene anche il lavoro nonostante la quadratura di Mercurio. Famiglia, parenti, figli e genitori, questi saranno gli argomenti principali nella prima decade del Sagittario, che inizia appunto oggi.

BILANCIA Impegnati tutto il giorno, alla ricerca di qualcosa che vi dia più di quello che avete realizzato ieri. Quando i contrasti con collaboratori e superiori diventano forti e provocano la voglia di interrompere, significa che vivete un periodo di vera espansione. Dovreste però dare più slancio a un rapporto intimo che la vita ha classificato come "l’amore della vita". Il coniuge questa volta non ha alcuna colpa. Voi single aprite la porta a una bella e breve avventura sexy.

SCORPIONE Si è mostrata più dura del solito questa Luna in Leone, ma non tutti l’avete sentita alla stessa maniera. Alcuni hanno avuto qualche problema di salute, altri hanno registrato antipatie nell’ambiente del lavoro, non si sono sentiti approvati e valutati come meritano, ma le responsabilità familiari sono aumentate per tutti. Sabato è il giorno di Saturno, per voi nella postazione della fortuna e lo scontro che nasce con Luna-Vergine, per voi significa guadagno.

SAGITTARIO Luna in mattinata passa in Vergine, cambia completamente natura, diventa fredda e incide sulla salute e chiede presenza in famiglia. Ultimo quarto arriva al compimento la prossima notte, ma voi ve lo dovete portare appresso tutto il giorno, insieme al coniuge, oppure con collaboratori e soci in affari. Gli incontri amorosi sotto questa fase lunare sono rari e quando avvengono si tratta di due persone coinvolte nella propria crisi interiore, dialogo molto difficile.

CAPRICORNO Sabato è il vostro giorno astrale perché sotto governo di Saturno, vostro pianeta, adesso ben piazzato in Pesci, vi aiuta a realizzare grandi cose nella carriera, a studiare e trovare nuovi affari. Tutto richiede però fatica e impegno, non vi potete fidare di tutte le persone che vi circondano. Se c’è qualcuno che dà fastidio, Urano lo porterà via come una foglia nel vento… È autunno, stagione di amori color oro, anche per i nativi di una certa età. Leggere vertigini.

ACQUARIO Luna calante passa in Vergine, segno amico che mette subito in azione Mercurio già attivo nel campo degli incontri eccezionali. Il pianeta registra un fermento notevole nel lavoro, possibilità di carriera e di successo con persone nuove e in posti diversi. I giovani, i manager e gli imprenditori, tengano presente questo influsso e preparino piani per l’anno prossimo. Che dire di Giove? Fortuna laddove è attesa da tanto. Inizia finalmente il periodo di veloci avventure passionali.

PESCI Fermatevi un attimo prima di ripartire. Luna cambia in Vergine, si avvicina un disturbo nella salute, controllate la digestione e non sforzate mani e gambe. Se vi dovesse prendere durante il giorno la malinconia, sappiate che è in linea con questo influsso.

Con una spugna immaginaria, dovete cancellare quello che non farà più parte del futuro, che per molti di voi inizia proprio oggi! Quando si dice il potere della Luna ultimo quarto, dopo un qualche taglio, arrivano tante belle cos