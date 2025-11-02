L'oroscopo di oggi - domenica 2 novembre

Ariete [♈️]



Apri questa domenica caro Ariete in attesa di possibili sviluppi, specie nel settore pratico.

La Luna in Pesci oggi in aspetto negativo a Mercurio, incentiva il tuo bisogno di vedere raggiunti determinati risultati, altrimenti rischi l’insofferenza e uno stato di tensione che non meriti. Resta questo per te un periodo di grande preparazione a ciò che poi ti anticipo, in primavera prossima saprai come gestire e far fruttare secondo i tuoi desideri. L’amore vive di luce propria che è legata a un’intensa passionalità, anche se talvolta con chi ti piace, potresti assumere atteggiamenti contraddittori. Per fortuna la forma fisica, torna ad essere bella ruspante come piace a te: investi sul tuo benessere e come un riflesso, osserverai che avrai moltiplicate le cose per cui sentirti meglio ed essere grato.





Toro [♉️]



Domenica caro Toro che risulta vincente per le questioni emotive. I pianeti in Scorpione da settimane possono aver stressato la tua vita di relazione, mettendoti di fronte all’evidenza di dover fare una scelta. Oggi però la Luna dolce in sestile dai Pesci, ammorbidisce un po’ gli eventuali spigoli in amore, rendendoti più calmo e determinato a un confronto con l’altro in termini positivi e non più di polemica. La settimana poi che sta per iniziare, ti vede protagonista nel lavoro: a breve il ritorno di Urano fino a maggio prossimo nel tuo segno, aiuterà a smuovere opportunità pratiche e a farti tornare lo stimolo di dare sempre meglio. Forma fisica buona ma presta attenzione alla gola e al sistema digestivo: spesso somatizzi li ciò che non riesci a dire.





Gemelli [♊️]



Un po’ di stanchezza caro Gemelli in questa domenica può essere fisiologica. Nelle ultime giornate credo che tu non ti sia fermato un attimo: lavoro ma anche e soprattutto sfera sentimentale, possono averti fatto sentire di dover sempre stare suo pezzo. Oggi con la Luna in quadratura nei Pesci e l’opposizione di Mercurio, potresti sentirti un po’ disconnesso dal tuo solito ambiente ed avvertire quindi una distanza emotiva con l’altro.

In realtà questo cielo invita a comunicare i tuoi reali bisogni ed a non aver timore di osare proposte e idee in campo lavorativo, dove in settimana possono arrivarti delle gratificazioni.

La forma fisica risente della fretta con cui affronti le tue giornate. Rallentare un po’ il ritmo, almeno oggi sarà la mossa giusta per recuperare un ritmo più adatto a te.





Cancro [♋️]



Che cielo che hai sopra la testa caro Cancro! Uno stellium di pianeti pronti a sostenere i tuoi desideri di realizzazione e continuità, specie nei sentimenti. Certo, molto dipende da come hai affrontato in amore i mesi di settembre e ottobre perché se c’è stata una chiusura o un rapporto che è stato altalenante, adesso l’unico desiderio che puoi avere è quello di ristabilire l’equilibrio nelle tue emozioni. Oggi la Luna in trigono nei Pesci, in aspetto negativo a Venere, può aumentare il tuo bisogno di evadere dagli obblighi quotidiani, rendendoti in casa o con il partner un po’ musone, perché esasperato. Migliora nettamente nella parte centrale della settimana, dove c’è un ottimo recupero di energie e di voglia di condividere il tempo con chi ami. Intanto cerca di riflettere anche sulle prossime mosse da fare nel lavoro. La forma fisica richiede movimento e il lasciare fluire i tuoi istinti ed intuizioni. Cerca i tuoi spazi!





Leone [♌️]



Ecco una domenica caro Leone, capace di farti sorridere, dopo due settimane veramente impegnative, anche per il tuo fisico. La Luna in Pesci, racconta delle tue emozioni più profonde e legate a qualcuno che vorresti magari ricontattare e con cui c’è necessità di un confronto. Mi piace anche la presenza di Mercurio che finalmente in Sagittario, promuove le situazioni di lavoro, facendoti ritrovare sprint e chiarezza nelle comunicazioni. Ti consiglio oggi di programmare una giornata all’insegna del relax e della possibilità di visitare dei luoghi legati allo sport o alla cultura. In amore, come ti dicevo avrai le tue occasioni per fare chiarezza e prenderti una rivincita. Per ora però resta semplicemente in osservazione degli eventi.





Vergine [♍️]



Sarà che l’autunno ti piace di solito caro Vergine per i suoi colori caldi che sono legati all’elemento terra del tuo segno, tuttavia oggi puoi avvertire una malinconia legata proprio alle ore di luce che stanno diminuendo. La Luna in opposizione e Mercurio in quadratura nei Sagittario, non aiutano la stabilità de l’umore e per questo ti consiglio oggi di ritagliarti degli spazi personali da dedicare a ciò che sentì ti rimette in equilibrio. In amore, possono esserci ancora dei dubbi, qualcosa che non hai digerito e visto come un tradimento da parte di chi ti interessa. Scegli oggi di non andare dietro a una possibile scia di malcontento: lavoro e affari non vanno affatto male ma c’è necessità che tu possa ritrovare la fiducia e la voglia di rimetterti in gioco, senza più pensare al passato.





Bilancia [♎️]



Caro Bilancia in questa domenica di inizio novembre ti vedo da un lato molto ben inserito in contesti sociali, dove sei molto ricercato e desiderato come presenza; da l’altro lato la presenza della Luna in quadratura nel segno dei Pesci può farti sentire il peso di dover accontentare chi ti è accanto, quando magari invece oggi vorresti stare più per conto tuo.

Mercurio positivo in Sagittario a cui a breve si aggiungerà anche Marte, aiuta nelle conferme su lavoro e ti permette anche di organizzare eventi o spostamenti che daranno soddisfazioni. In amore c’è un clima comunque di maggiore leggerezza, dopo che probabilmente hai dovuto ingoiare un po’ di rospi dalla persona che ti interessa. Forma fisica edonista: vuoi stare bene, sentirti bello perché in armonia con te stesso. Niente e nessuno potrà distoglierti da questo obiettivo.





Scorpione [♏️]



Ciao Scorpione e ben venuto in una domenica che racconta tutta la tua grinta e autenticità che metti nelle tue azioni e sentimenti. La Luna in trigono nei Pesci in aspetto eccellente a Marte, Giove, Saturno, e Nettuno stimola all’inverosimile la tua prontezza di riflessi e le tue famose e indiscutibili intuizioni. Giornata che riporta in alto la volontà di amare e di vivere le tue relazioni, senza più nasconderti o farti dare per scontato. Nel lavoro, come nelle finanze presta attenzione alle tue risorse, investendo solo su ciò che sai potrà darti a breve un riscontro. Forma fisica legata più che mai oggi all’emotività. Se senti l’intestino in subbuglio o non riesci a dormire bene, può essere che veramente stai ritornando ad essere innamorato.. sì ma stavolta prima di tutto, di te e della tua determinazione.



Sagittario [♐️]



Caro Sagittario in questa domenica puoi essere molto istintivo e determinato nel far valere in famiglia e con il partner le tue ragioni e verità. Fatto è che Mercurio nel tuo segno in sestile a Venere in Bilancia, rendono più dinamica e positiva la voglia di interagire e di ritornare a piacerti e a piacere, abbandonando un po’ la vena polemica degli ultimi tempi. Nella professione, sono in arrivo notizie che attendevi da tempo e la possibilità di rimpinguare un po’ il portafogli salassato da Urano che in opposizione ti fa avere almeno un imprevisto al giorno. Ti consiglio oggi nei sentimenti di ricercare un dialogo emotivo con coloro che ami, per riacquistare senso di appartenenza e vicinanza che è stato ultimamente mancante. Forma fisica aderente al fascino genuino che possiedi: con un sorriso spontaneo puoi spostare anche le montagne, figuriamoci allora se non puoi fare breccia su chi ti interessa. Fiducia!





Capricorno [♑️]



Buona domenica caro Capricorno. Oggi il sestile della Luna in Pesci riesce un po’ a scongelare le tue emozioni, regalandoti anche momenti conviviali con chi ti è accanto. L’amore torna piano piano a non essere più una spada di Damocle sulla tua testa, ma uno stimolo per tornare a rifiorire anche ne l’Eros. Mercurio in posizione di paziente attesa, invita a strutturare ora le mosse più giuste per il tuo lavoro. Se hai delle collaborazioni che non ti convincono, sarà agli inizi della settimana che saprai tirare fuori con positività le argomentazioni per modificare ciò che non funziona più. La forma fisica a causa di Venere ancora in Bilancia, richiede più controlli di routine: denti, ossa e testa restano punti dove somatizzi lo stress. Oggi però cerca di alleggerire l’animo facendo qualcosa per te stesso. Pensare sempre troppo agli altri, non è la scelta più sana.





Acquario [♒️]



Che caos nel tuo cielo caro Acquario. Questa domenica la creatività sarà le stelle ma anche un senso di instabilità e di irritazione che nei sentimenti potrebbe farti fare mosse un po’ azzardate. Per fortuna ora sei più forte: Mercurio in sestile e Venere in trigono, promettono di farti lasciare alle spalle possibili delusioni e rammarichi affettivi. Nel lavoro occorre un piano ben articolato per non tralasciare nessun dettaglio e costruire con più solidità i tuoi affari pratici. Lo stato psico fisico oggi è in fermento: ti consiglio di gestire lo stress attraverso la meditazione e l’uso di rimedi naturali. Sono certa che malgrado qualcosa abbia infastidito il tuo spirito ribelle e non conforme alla comuni regole, saprai aggirare l’ostacolo continuando ad essere terribilmente e unicamente te stesso.





Pesci [♓️]



La Luna nel tuo cielo caro Pesci in questa domenica illumina la solidità dei tuoi desideri più profondi. Hai bisogno di più tranquillità, specie in famiglia dove può essere presente una preoccupazione per una persona a te cara. Oggi vince la tua volontà di amare comunque, anche in mezzo a tante difficoltà e prove severe che Saturno ha messo sul tuo cammino. Nel lavoro occhio alle uscite di denaro e al tuo ambiente perché potresti essere oggetto di pettegolezzi e fraintendimenti.

La forma fisica è buona: a breve diverrà eccellente, quando Venere in trigono nello Scorpione dal 6 novembre, ti farà recuperare fascino ed energie. Oggi dedicati a mettere ordine nei tuoi pensieri e lasciati desiderare per la persona autentica che sei.