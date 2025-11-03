L'oroscopo di oggi - Lunedì 3 novembre

Ariete [♈️]



Apri la settimana caro Ariete, con la Luna che nel tuo spazio astrologico, crea i presupposti adatti per farti giungere comunicazioni pratiche, incentivando quindi il tuo lavoro. Dopo un week end di riflessione, oggi sei pronto a dare battaglia in tutte quelle dinamiche che hanno subito, non per responsabilità tua, un rallentamento nelle ultime settimane. Venere fino al 6 novembre in opposizione, pone delle domande, in certi casi dei veri e propri dubbi su quanto la persona che ti interessa, sia più o meno legata a te. Desideri quindi intensità, passione ma anche la stabilità in casa, che è data soprattutto dal tuo sentirti compreso nei tuoi bisogni. Mercurio in ottimo aspetto, aiuta a parlare con chiarezza: soppesa bene ciò che hai dato in amore e quanto stai ricevendo. Da lì potrai poi tirare le somme.





Toro [♉️]



Il lunedì di solito caro Toro ti lascia sempre un po’ con l’ansia per l’apertura della nuova settimana. I pianeti in opposizione in Scorpione, possono aver creato nelle ultime settimane fraintendimenti o un clima comunque pesante, negli affetti e nelle collaborazioni di lavoro. Oggi sei in una fase di riflessione, rispetto alle prossime opportunità che dovrai vagliare nel lavoro. Se stai vivendo un momento complicato in amore, in questo lunedì potresti sentire l’esigenza di mettere dei confini più netti tra te e la persona amata. Non è egoismo ma sano desiderio di riprendere in mano le tue emozioni, senza più condizionamenti. Plutone in quadratura, invita a prestare attenzione ai segnali esterni: se un ciclo della tua esistenza senti che sta volgendo a termine, affrontare con decisione il cambiamento può essere la soluzione per tornare a sentirti bene nella tua pelle.





Gemelli [♊️]



Frizzi, lazzi e tanta verve che certo oggi non manca, caro Gemelli. In questa apertura settimana, puoi sentirti un po’ stanco fisicamente, ma a livello emotivo hai una carica notevole, dettata dalla volontà di veder riconosciuti i tuoi meriti, specie nel lavoro. I sentimenti sotto il tiro dei pianeti in Scorpione, si tingono di gelosie, sospetti, ma anche curiosità e stimolo verso la persona che ti interessa. Certo, questo mix un po’ esplosivo va dosato con cura, proprio per evitare polemiche sterili e nervosismi che ti distolgono da l’obiettivo di incentivare il tuo benessere. La Luna oggi in Ariete, richiama all’energia delle amicizie, alla necessità di creare una rete di collaborazione con le persone che condividono realmente i tuoi interessi. Fai un’adeguata selezione di chi vuoi accanto a te.





Cancro [♋️]



Buon lunedì caro Cancro. Oggi la Luna in quadratura in Ariete, assieme all’aspetto negativo di Venere, possono farti sentire molto sotto pressione.

L’ambito più colpito probabilmente quello familiare e quello della coppia, dove vorresti maggiore presenza e impegno anche da l’altra persona. L’importante oggi sarà di non caricarsi di impegni eccessivi: il periodo resta comunque magnifico per la progettualità nel lavoro, i nuovi incarichi e la tua voglia di dimostrare soprattutto a te stesso, quanto vali. In amore, a breve l’atmosfera sarà molto più distesa e carica di dolci suggestioni per i tuoi sensi. Ti consiglio in questo lunedì, il dialogo come forma di mediazione e comprensione anche delle esigenze di chi ti ruota intorno. Senza chiuderti a riccio come fai di solito, puoi scoprire che tu e il mondo circostante alla fine parlate la stessa lingua. Non estraniarti.





Leone [♌️]



Questo lunedì caro Leone porta con se la promessa di una liberazione da uno stato d’animo pesante che specie negli ultimi dieci giorni puoi avere dovuto sopportare, tuo malgrado. La Luna nel settore relativo la carriera e l’autonomia personale, illumina in maniera netta il desiderio di stabilità e di rivalsa sugli impedimenti che ti hanno fatto rallentare. In amore, finalmente può esserci una maggiore consapevolezza della coppia, o se sei single, potresti assaporare meglio il gusto de l’indipendenza e della libertà da obblighi affettivi che stavi vivendo come limitanti per lo stile di vita che vuoi avere ora. Nel lavoro, come ti dicevo oggi conviene muoverti, stipulare nuove alleanze, se le vecchie come credo ti hanno un po’ deluso e lasciato a piedi nel momento di maggiore bisogno. D’altronde chi non è con te è certamente contro di te, o meglio lontano anni luce dal tuo spirito coraggioso e protettivo.





Vergine [♍️]



Dopo un week end stralunato per le tue emozioni, oggi caro Vergine raccogli la sfida a mente lucida di voler tornare a sentirti più motivato nei tuoi affari. La Luna in Ariete è capace di trasformare in maniera veloce i tuoi stati d’animo, permettendoti di osservare da un posto privilegiato, l’ambiente e le persone che ti circondano. Saturno e Nettuno sempre in opposizione, specie se sei nato tra il 17 e 20 settembre, mettono a dura prova la tua pazienza in casa e nelle relazioni che già ti hanno mostrato il loro limite. Fondamentale oggi più che mai l’attenzione a te stesso, ad ascoltare le tue intuizioni che anche nel lavoro, permetteranno di far scorrere la giornata con una marcia in più.

Abbandona l’eccessiva diffidenza: aprirti anche a nuove conoscenze è la via giusta per non sentire più troppa solitudine sulle spalle.





Bilancia [♎️]



Oggi caro Bilancia anche uno sguardo lanciato in un momento per te di impegno pratico cruciale, potrebbe farti saltare i nervi. Questo per dire che è un lunedì da prendere con le pinze, specie per la tua sfera emotiva, dove appunto le provocazioni esterne non mancheranno. Di solito sai mantenere un self control notevole, anche perché trovi che la rabbia sia un sentimento volgare e che peggio ancora renda brutti chi lo prova. Vero è però che quando non ti senti visto per il tuo impegno o peggio ignorato da chi ami, allora la tua collera diventa pungente, sarcastica e anche muta per giorni, proprio per sottolineare la tua superiorità su chi ti ha mancato di rispetto e riconoscenza.

Ecco perché oggi ti consiglio di non partire subito in quarta se percepisci di non essere riconosciuto come desideri. La Luna in opposizione ti rende anche stanco e pieno di impegni. Già da mercoledì L’andazzo sarà migliore.

Scarica la tensione con lo sport che più ti piace.





Scorpione [♏️]



Pronto a dare battaglia? Caro Scorpione in questo lunedì la Luna guerriera nel segno de l’Ariete e Sole e Marte nel tuo cielo, fanno si che la determinazione nel prendere delle posizioni anche molto difficili nelle tue relazioni, non mancherà di certo. Intendiamoci, in amore puoi vivere un momento paradisiaco per l’Eros e l’esclusività con i quali sei abituato a vivere le tue passioni; tuttavia puoi avere anche necessità di chiarire qualcosa con la persona del cuore, poiché spesso avverti di dare troppo rispetto alla presenza che poi ricevi in cambio . Oggi dunque qualcosa andrà sviscerato con la solita grinta che ti appartiene. Nel lavoro, attenzione ai dettagli e alle scadenze: la tua voglia di portare a temine gli impegni non deve però andare oltre le tue forze, altrimenti rischi solo tanta confusione. Presto Venere sarà presente nel tuo cielo e allora li ne vedrai delle belle. Qualcosa nei sentimenti sta per essere scoperto.





Sagittario [♐️]



Vivi momento per momento caro Sagittario e in questo lunedì potrai vedere con più chiarezza quanta strada hai fatto da questa estate ad ora nella tua evoluzione pratica/ lavorativa. Ovvio che mica è ancora tutto semplice, ma il percorso ora con Mercurio nel tuo segno a cui a breve si aggiungerà anche Marte è decisamente più scorrevole e determinato rispetto a prima. Oggi grande energia nella professione: la Luna in Ariete, porta comunicazioni positive e possibili incremento dei guadagni. In amore, Venere positiva aumenta il tuo fascino e fa si che con la persona che ti interessa può esserci finalmente un dialogo costruttivo. Urano in opposizione invita però anche a guardare in faccia la realtà anche quando questa realtà è pesante e ti ruba l’entusiasmo. Solo accettando ciò che non puoi cambiare che sarai libero delle zavorre.





Capricorno [♑️]



Inizio settimana caro Capricorno orientato alla risoluzione di questioni lavorative e legate a possibili problemi legali. La Luna imperiosa in Ariete parla di accordi scritti nella professione e della tua propensione a prendere decisioni che possono riguardare anche la sfera abitativa.

Dunque la noia è decisamente scongiurata, anche perché quando ti impegni anche in cose difficili, risulti vincente e soddisfatto della tua capacità di fare tutto da solo. In amore a breve Venere positiva può portarti nuovamente verso una determinata persona con cui magari c’è stato un malumore se non proprio un allontanamento. Ti consiglio di coltivare più fiducia nella possibilità di costruire il tuo futuro senza più pensare ai fallimenti che hai avuto. Non esistono infatti, esiste solo chi cioè te trova sempre il coraggio di andare avanti.





Acquario [♒️]



In questo lunedì caro Acquario molte dinamiche affettive che ti hanno zavorrato nelle ultime settimane, verranno chiarite. La Luna in sestile in Ariete e la presenza ora positiva di Mercurio, fanno si che tu possa con grande lucidità vedere sia punti di forza che quelli di maggiore fragilità delle tue relazioni. Questo non per farti dare sei giudizi che ore come sei fatto, non ami dare a prescindere; ma per mostrarti che le responsabilità della buona tenuta dei rapporti non sono mai unicamente da una sola parte. Dunque con uno spirito di maggiore chiarezza in amore, affronti l’inizio settimana, rivedendo anche le tue priorità pratiche. Urano e Plutone positivi, incitano ad effettuare degli spostamenti che saranno molto produttivi, specie se li programmi da metà novembre in poi. Oggi trattieni dentro di te la sensazione che comunque vada, ciò che stai costruendo è il successo del non esserti mai dato per vinto.





Pesci [♓️]



Oggi hai bisogno di organizzare la settimana caro Pesci su impegni ben precisi e che possono riguardare maggiormente la casa e le persone della tua cerchia più stretta. La Luna in Ariete mi parla per te anche di necessità di ritrovare spazi di condivisione e divertimento con il partner. Ora più che mai dopo che stai affrontando le prove severe che Saturno ti ha messo dinnanzi da due anni a questa parte, hai bisogno anche di leggerezza e di vivere con più istinto la passione. Oggi ti consiglio appunto di lasciar parlare le emozioni e di aprire i tuoi pensieri anche a chi per te conta. Nel lavoro un po’ di stanchezza dovuta a tantissimi impegni e a un progetto che a breve potrà darti enormi soddisfazioni.

Si perché quando occorre essere sul pezzo con la determinazione e la grinta, tu sai esserci, lasciando tutti a chiedersi: ma come fa a fare tutto? Fai, fai perché sei tu il primo che è tornato a credere nelle proprie capacità.