Crans-Montana, Emanuele Galeppini è italiana la prima vittima identificata: chi era

Lo si cercava da ore ed erano ore di angoscia dopo la tragedia di Capodanno in Svizzera a Crans-Montana per una famiglia che non aveva notizie del figlio che si trovava alla festa al "Constellation", il locale dov'è divampato l'incendio della scorsa notte. Purtroppo l'angoscia si è trasformata in disperazione. La prima vittima italiana è stata identificata e si tratta proprio di Emanuele Galeppini, 17 anni, nato a Genova.

Il ragazzo era un golfista italiano e viveva a Dubai con la famiglia. La sua foto è stata pubblicata dalla federazione italiana golf che ha espresso cordoglio per la scomparsa di un "giovane atleta che incarnava passione e valori autentici".

E ancora: "In questo momento di grande dolore, i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene."

"Intorno all’1.30 abbiamo saputo dell’esplosione - ha raccontato ieri sera il padre -. Siamo andati lì davanti ma non l’abbiamo ancora trovato. Non risponde al telefono da ieri sera (giovedì, ndr)".