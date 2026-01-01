"Dai i soldi ad Alshawa". Chi è il finanziatore di Hamas a Portofino con Hannoun

Tra le frequentazioni "pericolose" di Mohammad Hannoun, il presidente dell'Associazione palestinesi in Italia, arrestato sabato per terrorismo insieme ad altre sei persone, la giudice Silvia Carpanini indica anche quella con Amr Alshawa. Alshawa è amministratore del fondo di investimento immobiliare turco Trend Gyo, inserito dallo Stato di Israele tra le associazioni che finanziano Hamas. Non solo.

A ottobre 2023 gli Usa lo inseriscono nelle liste dei soggetti che finanziano l'organizzazione, lo sottopone a sanzioni e offre una ricompensa di 10 milioni di dollari a chi fornisca informazioni su di lui. Quello stesso anno, a gennaio, Hannoun lo va a prendere all'aeroporto di Orio al Serio e lo accompagna a Portofino, come dimostra anche una foto trovata dagli investigatori della Digos e della guardia di finanza.

È lo stesso presidente dell'associazione che dice al telefono a un amico che "se avesse necessità - si legge nelle carte dell'inchiesta - potrebbe farsi aiutare da Alshawa per far arrivare del denaro a Gaza ("vado e prendo ad esempio 20.000 dollari, li do a..Amr Alshaw..se dovessimo avere un problema, gli dico ad Amr Alshawa, dalli a Tizio che li sposta a Gaza")".

Soldi, secondo il pm Marco Zocco, che Hannoun e gli altri arrestati raccoglievano dai palestinesi in Italia soprattutto in occasione delle visite di importanti esponenti religiosi. Il 71 per cento della raccolta fondi (indicata per fini umanitari per la popolazione palestinese) sarebbe stata dirottata al finanziamento diretto di Hamas o di associazioni a essa collegate.