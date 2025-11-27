L'oroscopo di oggi - giovedì 27 novembre 2025

Ariete [♈️]

Oggi reclami con grande forza caro Ariete, la tua autonomia e autenticità, specie nel lavoro.

In questo giovedì, desideri poter muovere questioni importanti che ti hanno fatto sentire in lotta e contraddizione con ciò che desideri realmente per te stesso.

In mezzo a un certo caos, puoi però seguire stimoli che sono interessanti, anche per la sfera affettiva. Sole e Marte alleati in Sagittario, promuovono gli incontri, facendoti fare una giusta selezione delle persone e delle dinamiche che meritano di far ancora parte della tua vita.

Venere accende di desiderio, costringendoti però anche a fare i conti con il passato e con il probabile bisogno di lasciarti alle spalle una relazione che sai essere tossica. Il consiglio di oggi è quello di valorizzare le tue qualità di comunicazione, cercando alleati validi. Tutto avviene sempre per un motivo, anche le possibili difficoltà, hanno sempre un senso. Non dimenticarlo mai.

Toro [♉️]

Ci vorrebbero a volte giornate per te caro Toro, composte di 72 ore ore per portare a termine tutto ciò che hai in testa. Questo giovedì, punta i riflettori sulla casa, sulle famiglia e su una tua certa esasperazione nel vedere che spesso chi ti è accanto anziché sostenerti, tende a privarti di entusiasmo. La Luna in quadratura ne l’Acquario e Venere in Scorpione, possono farti percepire la tua situazione pratica più fragile di quanto poi veramente sia. Il fatto è che probabilmente, al momento attuale non tutto l’impegno che stai mettendo, ti viene riconosciuto e questo per un carattere forte ma anche rassicurante come il tuo, suona un po’ come il sapore di una sconfitta.

In realtà, l’aspetto positivo è quello che hai tutte le carte in regola per trasformare e far evolvere anche i sentimenti, laddove nelle ultime settimane avessi riscontrato freddezza e un po’ di distacco da parte del partner. Prendi ora in mano con fiducia le redini della tua vita, senza dover sempre fornire spiegazioni.

Gemelli [♊️]

Hai desiderio di verità, di rapporti schietti ma anche caro Gemelli, oggi hai tanta volontà di ristabilire ordine nel lavoro. La Luna in trigono, aiuta a confrontarti in maniera positiva con gli altri, a tirare fuori le tue ragioni per rispondere anche ad eventuali critiche che ti sono state mosse ultimamente. L’amore assomiglia a un campo minato, dove ti puoi muovere cercando di non urtare la suscettibilità del partner; oppure sei tu quello maggiormente soggetto a richieste e interrogatori di gelosia da chi ti interessa.

L’importante sarà mantenere un certo distacco: Saturno e Nettuno ostili promuovono il bisogno di chiarezza, di ritornare ad essere libero mentalmente nelle tue relazioni, sia affettive che di lavoro. Con calma oggi riuscirai a portare a termine una serie di impegni e ne sarai alla fine soddisfatto, a patto di abbandonare il perfezionismo e le troppe contorsioni mentali.

Vivi più semplice e tutto ti apparirà molto più facile.

Cancro [♋️]

La tua spinta oggi caro Cancro, si orienta alla vita di coppia e al benessere della sfera emotiva ed intima. Hai tanti desideri su cui stai lavorando per vederli andare a buon fine, ma possiedi anche una certa lucidità e razionalità che ti consentono ora di mettere sul piatto della bilancia ciò per cui vale pena impegnarsi e ciò che invece non merita veramente il tuo interesse. La Luna trasforma in positivo le tue energie, dandoti appunto nei sentimenti una marcia in più per coinvolgere chi ti piace in un progetto; o se sei single per farti avanti mettendo da parte la solita diffidenza e timidezza.

Giove, sempre nel tuo segno allarga il giro degli affari, degli interessi e talvolta anche del giro fianchi e vita. Per questo ti consiglio un’alimentazione equilibrata e maggiori ore da dedicare al relax. Grande è la forza che ora ti muove, impiegala ne l’ambiente giusto, ma soprattutto con la persona giusta.

Leone [♌️]

Ancora non va come dovrebbe. Oggi caro Leone, può essere un po’ una riconferma tediosa di tutte le recenti difficoltà che hai vissuto. Non è una passeggiata per te spensierata, la Luna che opposta in Acquario, incide su tutte le tue relazioni ufficiali di lavoro e non. Dunque, occorre che tu possa, anche in un clima un po’ destabilizzante come questo, percepirti come un leader, come un generale, che sta combattendo con orgoglio e verità le propria battaglia. Ti consiglio oggi di cercare di portare a risoluzione delle questioni di lavoro: se hai cambiato ruolo o mansione ultimamente, il peso che senti sulle spalle può essere notevole ma come sai, ami guadagnarti sul campo le tue soddisfazioni.

Ecco perché ti invito comunque alla positività, sia in amore che nella sfera della tua forma fisica.

Solo chi non cade mai non conosce il dolce sapore del rimettersi in piedi, attraverso la dignità di uno sguardo, il tuo, che non si piega.

Vergine [♍️]

Oggi mi piace molto la chiarezza che puoi mettere nel portare avanti le tue idee. Caro Vergine, questo giovedì, aiuta a fare il punto della situazione, specie in amore dove hai magari mandato giù ultimamente bocconi un po’ amari.

Venere per fortuna in Scorpione, rende possibile il tuo desiderio di vivere intensamente le emozioni e se come ti dicevo hai subito un allontanamento da parte di chi ti interessa; la giornata di oggi può portare un riavvicinamento o comunque a delle comunicazioni più positive. Nel lavoro, grande grinta ma anche tante persone che possono remarti contro nei progetti. Ti consiglio di vivere la professione non come un obbligo, ma con un senso di autonomia e di convinzione che ciò che stai perseguendo sia poi la strada giusta per te.

Non lasciarti più condizionare dagli altri: tu sai bene quanto è importante l’auto stima, l’hai dovuta conquistare a caro prezzo ed ora è arrivato il momento di farla vedere a chi pensava di poterti sottovalutare.

Bilancia [♎️]

Caro Bilancia, in questo giovedì ci sono molte dinamiche pratiche da rivedere e da dover portare a scadenza. Sei dunque molto indaffarato e non escludo anche che fu possa programmare un corso, uno spostamento da effettuare nel week end, che sarà utile appunto anche per le tue attività. Sole e Marte nel segno amico del Sagittario, chiedono di agire, di ristrutturare con più entusiasmo la tua professione, specie se hai affrontato già in questo ambito dei cambiamenti dalla primavera scorsa. In amore, la Luna in Acquario apre a possibilità di dialogo, anche se a volte il partner o le persone che ti sono più vicine, ti creano un senso di frustrazione, magari perché non riesci tu stesso ora ad esprimere bene ciò di cui hai bisogno. Ti consiglio comunque di vivere la giornata moderando la frenesia di voler fare tutto.

La calma e l’equilibrio sono le tue virtù. Usale anche per fare bene a te stesso, limitando lo stress.

Scorpione [♏️]

Il tuo cielo per oggi caro Scorpione, mi parla di trasformazione intensa e a volte un po’ caotica delle tue emozioni. Resta un periodo vincente per te, specie se negli ultimi due mesi hai fatto una selezione di persone e stimoli da seguire. La tua natura viscerale, chiede di essere ascoltata oggi.

La Luna in quadratura in Acquario, assieme a Plutone, smuovono dalle fondamenta le tue radici.

In casa o con il partner, potrebbero esserci questioni spinose da risolvere, una decisione drastica da prendere e che stavi rimandando.

Tutto corre abbastanza veloce, in questa giornata che pur non apportando grande tranquillità, avrà il pregio di farti vedere le cose con lucida chiarezza. È il momento adatto per incentivare il lavoro: Venere e Marte positivi ti caricano di carisma e forte energie. Ti consiglio se oggi non sai come gestire un sentimento, di non giudicarti troppo severamente: alle volte sei tu il peggiore nemico di te stesso.

Sagittario [♐️]

Giornata intensa quella di oggi caro Sagittario che ti porta grandi opportunità anche per il lavoro.

Sei in una fase in cui ti stai riaprendo al nuovo, dove non dai più per scontato nulla. La Luna in Acquario, aiuta nelle comunicazioni e nella risoluzione di problemi pratici. In amore, può essere in corso una fase di assestamento della tua relazione; oppure se sei single, in questo momento la tua testa è più orientata a ritrovare benessere interiore che alle nuove conoscenze.

Questo è comunque un giovedì positivo che all’interno della stagione del tuo compleanno, ti dice chiaramente che puoi rinascere ma solo andando verso cose nuove, senza più confronti con il passato. Tendi quindi l’arco e scocca la tua freccia: da qui alla prossima primavera non mancherai di fare centro.

Capricorno [♑️]

Di tutto un po’. Si presenta variegata come lo è il tuo umore, questa giornata dove caro Capricorno ci sono impegni e relazioni strette a cui devi badare da vicino. La Luna nel settore de l’esterno ma anche delle finanze, invita a pianificare le spese, a prenderti però anche le dovute soddisfazioni e meriti su come hai gestito fino ad ora il lavoro e i guadagni. In amore, qualcuno vorrebbe più la tua presenza e le tue attenzioni, ma non penso che sarai pienamente disponibile nel darle. Infatti c’è distanza sia che tu viva in coppia, sia che sei libero. Una distanza emotiva che ti invito a colmare senza eccessiva fretta e perfezionismo. Le cose migliori accadono quando meno le aspettiamo. Tu hai bisogno di lasciarti spiazzare e sorprendere da ciò che è nuovo.

Acquario [♒️]

Sei più forte oggi caro Acquario, anche se i pianeti in Scorpione possono abbassare il tuo umore, rendendoti pensieroso e distaccato con gli altri.

Giornata che porta riflessione: in amore probabilmente hai necessità di parlare con il partner, di stabilire la tua verità sui i sentimenti, dopo giornate nervose per le emozioni.

Professione che invece promette bene: puoi recuperare clienti oggi oppure investire su un nuovo progetto che può essere anche un corso o un nuovo piano di studi. Plutone nel tuo segno, de sei nato tra il 21 e 27 gennaio ti dice che una grande trasformazione è già in atto dentro di te.

Approfitta del cambiamento anche in amore per abbandonare ciò che ti ha pesato tanto sul cuore.

Essi originale, essi felice non perché c’è un altro nella tua vita, ma perché esisti tu!

Pesci [♓️]

Creativa questa giornata, caro Pesci che rimanda alla necessità di maggiore stabilità nel lavoro.

L’impegno che metti ripaga: Saturno e Nettuno nel segno, specie se sei nato tra il 17 e 20 marzo, desiderano sbrigliare il tuo senso di libertà e farti percepire che i tuoi sogni possono prendere finalmente forma. Nei sentimenti, qualche atteggiamento di chi ti interessa non ti torna e potrebbe farti rimanere deluso. I pianeti in Sagittario richiedono pazienza in amore, proprio perché potresti appunto vivere una fase di stanchezza e di instabilità.

Per fortuna già dalla serata con la Luna in ingresso nel tuo segno, ti sentirai più motivato e carico di iniziativa. Ti consiglio di vivere le energie del tuo cuore senza per forza pensare di dover ogni volta dimostrare di fare la scelta più giusta.