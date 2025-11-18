L'oroscopo di oggi - martedì 18 novembre 2025

Ariete [♈️]

In questo martedì significativo per le tue attività pratiche, ma anche per l’intensità con cui vuoi esprimere i tuoi sentimenti, caro Ariete la parola d’ordine è osare, ma con metodo e anche una certa lungimiranza. Il lavoro in primo piano: la Luna nuova in Scorpione, favorisce una positiva trasformazione e un possibile avanzamento di ruolo, con consecutivi benefit anche economici, il che mica guasta. Vieni da giornate, un po’ caotiche e contraddittorie per le tue relazioni strette. Oggi tuttavia come assi nella manica hai una grande capacità di analisi delle situazioni che vivi e il coraggio anche in amore di andare fino in fondo a un possibile problema da risolvere con la persona che ti interessa.

Consiglio della giornata: Afferma la tua verità, senza più esitazioni. La tua forza risiede nel affrontare sempre la realtà.

Toro [♉️]

In questo martedì caro Toro il focus delle stelle gira intorno alle questioni domestiche e al tuo bisogno di ritrovare equilibrio psico emotivo, attraverso anche un po’ di tempo da investire su te stesso. La Luna in opposizione nello Scorpione, assieme alla presenza del Sole, possono creare un po’ un cortocircuito nella tua pazienza che non devi sempre per forza mantenere con tutti. Sfogarti e tirare fuori ciò che sentì, specie oggi è salutare e liberatorio. Lavoro che ha necessità di rivedere scadenze e collaborazioni: da un po’ di tempo puoi avere una certa diffidenza nel tuo ambiente lavorativo e hai bisogno di tornare ad acquisire fiducia in chi ti circonda. In amore, giornata un po’ su di giri: se ci sono gelosie o fraintendimenti con il partner, sarà meglio rimandare i chiarimenti.

Consiglio della giornata: Quando sei te stesso puoi non piacere, ma non deludi mai.

Gemelli [♊️]

Oggi caro Gemelli hai desiderio di vivere alla massima intensità tutti i tuoi impegni. La Luna nuova in Scorpione, scava nelle profondità dei tuoi rapporti, facendoti stringere legami sempre più stretti con chi ti circonda. Il rischio però può essere una certa confusione, unita anche alla possibilità da parte tua di volere più attenzioni da l’esterno. Se sei single, ben venga un incontro o una conoscenza nuova; se invece vivi in coppia, ti consiglio di trovare stimoli diversi da condividere con il partner. Nella professione con Mercurio e Marte in opposizione, necessiti di parlare bene delle tue esigenze con un capo o con un collaboratore, al fine di trovare più soddisfazione è merito in ciò che fai. Tutto ciò che oggi ti arriva da l’esterno, potrà risultare impegnativo ma anche importante per la tua crescita.

Consiglio della giornata: Attraverso la parola, esplori le relazioni esterne e capisci di chi puoi ancora fidarti.

Cancro [♋️]

Questa giornata caro Cancro, sembra nata apposta per amare, per metterti al centro della scena dei sentimenti ma anche de l’intimità con chi ti piace. La Luna nel magnetico segno dello Scorpione, accende i tuoi sensi, donandoti fascino, intuito e anche un pizzico di fortuna negli eventi della giornata. Certo, molto dipende da come sei abituato a gestire le tue emozioni: in amore è comunque un periodo intenso che può essere molto costruttivo ma da parte tua bisogna avere le idee chiare e mollare gli ormeggi della diffidenza che spesso ti fanno chiudere a riccio per timore di essere ferito. Professione vincente con possibili spostamenti produttivi. Giove sempre nel tuo segno, invita a modellare le tue attività pratiche sulle tue vere attitudini e desideri.

Consiglio della giornata: Chi si accontenta gode, ma forse tu per troppo tempo lo hai fatto ed ora vuoi la rivincita.

Leone [♌️]

Caro Leone, oggi hai desiderio di semplicità e di maggiore tranquillità, anche per fare un po’ il punto della situazione. Il tuo cielo astrologico mi parla di sfide, di situazioni sentimentali, dove stai cercando una maggiore vicinanza e sostegno da chi ti interessa, in mezzo però ad oggettive difficoltà. Non devi per forza venire a capo di tutto: questo martedì è fatto per te per ponderare e mantenere in caso le distanze, se qualcuno o qualcosa ti sta pressando eccessivamente. La Luna nuova in Scorpione e Plutone opposto in Acquario, desiderano per te relazioni autentiche: non sopporti più situazioni neutre o di quieto vivere, sia in amore che nel lavoro. Forma fisica delicata: Marte positivo accelera però la risoluzione di possibili disturbi psicosomatici.

Consiglio della giornata: Il fuoco che riscalda non ha bisogno di bruciare. Semplicemente da tepore a chi ha il coraggio di sedercisi intorno.

Vergine [♍️]

In recupero! Oggi caro Vergine sei molto lucido e determinato ne l’ottenere soddisfazioni, vittorie, specie in campo lavorativo. La Luna nuova nel segno dello Scorpione, agevola il tuo essere selettivo: ti dedicherai con successo a ciò che sai che ti piace e ti fa stare bene, mettendo a tacere eventuali critiche e guastafeste vari. Saturno e Nettuno in opposizione, se sei nato tra il 17 e il 21 settembre, continuano a mettere i bastoni tra le ruote in famiglia e nelle tue relazioni sentimentali. Il segreto è tenerti stretto solo ciò che è stato comunque al tuo fianco, nei momenti più bui. Hai bisogno proprio di sentire che puoi essere forte e metterti alle spalle il passato recente e non. Forma fisica un po’ stanca: occhio allo stomaco, una dieta leggera ti aiuta a recuperare energie.

Consiglio della giornata: Seminare il terreno è difficile solo quando sai che quel terreno è completamente sterile.

Bilancia [♎️]

Ben venga caro Bilancia, questo martedì che ti spinge ad agire nel lavoro e che ti trova pronto nelle risposte e ricettivo nei sentimenti. La Luna in Scorpione e il bel sestile di Mercurio e Marte, possono incrementare tutte le tue attività. Ti consiglio di fare un piano a lunga scadenza degli impegni e di prenderti in serata anche un po’ di meritato relax. In amore, vuoi atteggiamenti concreti da parte di chi ti piace; se sei single oggi possono arrivarti inviti è attenzioni molto speciali da parte di qualcuno su cui hai fatto colpo. Nella professione, come ti dicevo oggi puoi sperimentare le capacità che hai di fare gruppo e di inserirti in contesti pratici che torneranno positivi in seguito. La forma fisica è sostenuta anche se puoi avere qualche momento di stanchezza specie dalla tarda mattinata.

Consiglio della giornata: Attraverso l’equilibrio tra pensieri ed azioni, realizzi quei sogni che stavi tenendo nel cassetto.

Scorpione [♏️]

Tutta tuo questo martedì caro Scorpione che si illumina di magnetismo e sensazioni profonde che solo tu sai cogliere e portare in superficie. Sole e Luna nel tuo segno, favoriscono le scelte intelligenti, sia nel lavoro dove puoi finalmente vedere riconosciuti i tuoi sforzi; sia in amore dove hai deciso che al masochismo preferisci un sano rispetto di te stesso e dei tuoi sentimenti. Vali tanto ma questo credo che tu già lo sapevi, solo che al momento puoi avere le chance giuste per gridarlo al mondo pubblicamente. Nel lavoro, Urano in opposizione frena un po’ l’entusiasmo: se sei nato tra il 17 e 21 novembre, ti consiglio di non fidarti eccessivamente di chi promette guadagni, pretendi concretezza e accordi scritti. In amore, molto bella e passionale la tua volontà di vivere le relazioni che ti interessano, mostrando il lato più autentico e sexy di te. Forma fisica da podio, ma occhio ai mal di testa e all’insonnia: troppi pensieri, troppi impegni.

Consiglio della giornata: Rinascere ogni volta più forti di prima è prerogativa degli audaci che sanno come rigenerarsi dal profondo.

Sagittario [♐️]

Oggi caro Sagittario vuoi emergere, riappropriarti della tua libertà mentale e de l’entusiasmo nel lavoro che ultimamente era venuto a mancare. Mercurio e Marte nel tuo spazio astrologico, parlano di movimento, di azioni da parte tua volte a sistemare importanti questioni anche familiari. Tutto ruota sul bisogno di sentire che nuovamente puoi essere padrone della tua vita, senza subire rallentamenti e interferenze esterne. La Luna in Scorpione ti porta anche a riflettere sulle tua routine e a cercare in amore di ritagliarti spazi giusti con il partner anche per recuperare terreno dopo un periodo un po’ grigio. Ti consiglio oggi di non aver timore di osare, di viverti gli impegni anche con una maggiore leggerezza. Forma fisica in rialzo come l’umore e questo può farti solo che bene.

Consiglio della giornata: A volte per fare centro sono necessari svariati tentativi. Ma è solo tentando che si resta vivi.

Capricorno [♑️]

Ben trovato Capricorno in un martedì che può essere eccellente per i tuoi affari. La Luna nuova in Scorpione, aiuta a sistemare dinamiche pratiche, portando anche soddisfazione e determinazione in ciò che fai. Giove opposto certamente non è un aspetto facile da gestire per la tua autonomia personale: troppo spesso ultimamente ti sei sentito schiacciare da responsabilità e dalle richieste anche di parenti e amici che magari avevano bisogno del tuo sostegno. Oggi tuttavia puoi sperimentare un’atmosfera di maggiore libertà, anche in amore. Venere in Scorpione diventa propositiva è sexy negli incontri; se invece vivi una storia collaudata puoi riscoprirti di nuovo molto innamorato del tuo partner. Forma fisica in miglioramento ma attenzione alle ossa e ai denti tuo punto debole.

Consiglio della giornata: Per arrivare in vetta alla montagna, occorre con pazienza studiare il percorso più agevole per giungere prima degli altri.

Acquario [♒️]

Oggi caro Acquario hai più necessità di stare per conto tuo e riordinare un po’ le idee. La Luna fastidiosa per te in Scorpione, può riportare a galla situazioni affettive complicate che già da l’estate scorsa ti avevano creato disagio. Di bello i pianeti in Sagittario, smuovono la tua vita lavorativa con nuove proposte e possibilità di avanzamenti di ruolo. Non è oggi la giornata giusta per vivere l’amore o la famiglia: troppa stanchezza e troppi oggettivi fraintendetemi; ma può essere il momento giusto per lasciare andare definitivamente ciò che non funziona più e investire maggiormente su te stesso e i tuoi obiettivi. Plutone nel tuo segno, se sei nato tra il 23 e il 28 gennaio, ristruttura dal profondo sentimenti e relazioni, lasciando spazio solo a ciò che è autentico.

Consiglio della giornata: La rabbia è un veleno che intossica solo chi lo prova.

Pesci [♓️]

Invitante questo martedì caro Pesci che pone l’accento sulle questioni affettive e sulla tua capacità di farti spazio e merito nel lavoro. Travolgente la Luna in Scorpione, rende audaci i tuoi pensieri e ti permette di comunicare con autorevolezza in casa e al lavoro i tuoi bisogni. In amore è un momento di grande costrizione nella coppia: Saturno e Nettuno nel tuo segno, rendono concreti i tuoi sogni di stabilità con il partner. Se invece sei single, oggi possiedi un fascino molto particolare, capace di attirare sguardi e inviti. Forma fisica buona, a patto di saper gestire ansia e stress: in famiglia qualcuno pretende sempre troppo da te.

Cerca anche di mettere i giusti confini per non esaurire le tue energie.

Consiglio della giornata: La sensibilità è un valore aggiunto, non una debolezza ma va dosata con equilibrio e donata alle persone giuste.