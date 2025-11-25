L'oroscopo di oggi - martedì 25 novembre 2025

Ariete

Inizi la giornata di martedì, caro Ariete con la necessità di dare ordine ai tuoi impegni pratici. Oggi il lavoro, la sfera delle collaborazioni, nonché il tuo bisogno di indipendenza, la faranno da padrone. La Luna in Capricorno, batte su questioni legate alle finanze o a possibili dinamiche legali. Il clima è quello di preparazione strategica per i risultati che ti sei messo in testa di ottenere. In amore i pianeti in Sagittario, se sei in coppia stimolano i progetti da condividere con il partner; se invece sei single, hai molte chance di conquista ma forse le nuove conoscenze possono risultare all’inizio un po’ dispersive. Ti consiglio di focalizzarti sul senso di libertà di impostare le cose a modo tuo. Senza più troppi condizionamenti esterni, anche il tuo cuore ringrazia e ti sentirai più in pace con te stesso.

Toro

Quanta voglia hai di recuperare terreno! Caro Toro, oggi è la giornata adatta per rallentare il ritmo dei pensieri e prenderti delle giuste ricompense emotive. Nel lavoro un progetto che stai curando e che ultimamente magari hai visto rallentare nella sua realizzazione, può tornare a sbloccarsi. Molto dipende da come hai affrontato l’ultima settimana che può essere stata complessa per le comunicazioni e per il rapporto con gli altri. La Luna oggi in Capricorno, aiuta a sentirti più centrato e lucido nelle azioni. L’amore beneficia sia che tu sei in coppia, sia che tu sia single, del dialogo aperto e sincero che evita tanti malintesi. Ti consiglio con i pianeti in Sagittario, di andare incontro ai cambiamenti con più tranquillità e con un sorriso sereno. Tutto ciò infatti che sei in grado di trasformare, ha la certezza assoluta della sopravvivenza.

Gemelli

Oggi ti girano le eliche, caro Gemelli. In questo martedì con i pianeti in Sagittario, a creare nel tuo contesto sociale delle provocazioni e con la Luna in Capricorno che ti fa venire voglia di chiuderti a riccio, non è facile starti accanto. Non è per forza una giornata negativa, ma sicuramente da parte tua c’è la volontà di non essere più tanto permissivo e accondiscendente. Nel lavoro, puoi oggi proporre idee o stare al centro di una discussione con un superiore o con un collega: non metterti in caso sulla difensiva ma di tranquillamente la tua, senza cadere nella polemica. Nei sentimenti ci può essere sospetto, gelosia o semplicemente se sei single voglia di interagire poco con l’esterno. Asseconda anche il tuo bisogno di introspezione, di riflettere su ciò che veramente ti fa stare bene. Il consiglio oggi è quello di permettere a te stesso di esprimere in pieno la persona che vuoi diventare.

Cancro

Troppi impegni, troppa emotività e un martedì che corre per te caro Cancro sul binario delle responsabilità. La Luna in opposizione in Capricorno, in casa può portare una preoccupazione per una persona anziana, oppure è la tua vita sentimentale a risultare oggi un po’ appannata dalla questioni pratiche. Nel lavoro infatti possono esserci degli incarichi o delle scadenze da rivedere per giungere a dei risultati. Affronta tutto step by step con la tua solita tabella di marcia interiore e tutto seguirà il giusto filo logico. In amore, momento di grande condivisione e di emozioni forti con chi ti interessa: come ti dicevo è più il tempo materiale che potrà mancare che non il tuo desiderio di passione e complicità. Ti consiglio quindi di guardare oltre a possibile stress di oggi e di restare saldo su i tuoi obiettivi. Tutte le cose veramente importanti e belle sono fatte per durare nel tempo, ma solo se con dedizione e testardaggine, te le vai a conquistare, nonostante tutto.

Leone

Ecco una giornata caro Leone, dove tirare fuori ciò che non va, in amore come nella sfera lavorativa, servirà a non sovraccaricarti di stress dannoso e inutile. La Luna in Capricorno, può risultare difficile per la forma fisica, visto che da un po’ di tempo tendi a somatizzare le tue emozioni. Nel lavoro, giornata densa di impegni e di questioni che hai bisogno di osservare più da vicino, dato che al momento ti fidi molto poco degli altri. Mettere la faccia in tutto ciò che fai è una tua caratteristica, ma hai bisogno anche tu di essere sollevato dai pesi, di avere la salda complicità di chi ami. Sono infatti i sentimenti e un possibile senso di delusione o di lontananza da chi ti interessa a farti innervosire. Ti consiglio con Mercurio retrogradò in Scorpione di andare a fondo alla ricerca di chiarezza e di verità per il tuo cuore. Te le meriti tutte!

Vergine

Quanto è bello caro Vergine vederti dopo tante peripezie più sicuro e centrato su te stesso. Questo martedì porta stabilità nella sfera lavorativa e nelle relazioni esterne: la Luna in Capricorno ti pone al centro di importanti questioni da sistemare, stimolando il tuo agire e la tua curiosità. Certo, come ti ho detto altre volte importante è ora poter archiviare il passato è quel senso di isolamento emotivo che hai vissuto negli ultimi mesi. In amore, la grande regola del momento è quella di aprirti al nuovo, dando più spazio non solo a chi ti interessa ma principalmente a te stesso. I pianeti in quadratura nel Sagittario lanciano la sfida di tornare a piacerti, a sentirti a tuo agio nella tua pelle. Sport e alimentazione sana ti aiutano a disintossicare anche la mente da inutili zavorre. Così più alleggerito, sei pronto a ripartire.

Bilancia

Oggi il Mood per te caro Bilancia è un po’ quello di startene per conto tuo ad osservare la situazione. La Luna complessa in Capricorno, ti chiede di soppesare le emozioni per lasciarti poi guidare sia dal buon senso che dal tuo istinto che raramente sbaglia. Nel lavoro, se qualcuno ti ha mancato di rispetto o disatteso le tue aspettative, è oggi che potrai chiarire le tue posizioni, decidendo anche in caso di continuare da solo in un progetto. La forma fisica richiede particolare cura: ossa, denti e sistema digerente, sono delicati anche per i ritmi frenetici delle ultime settimane. In amore, grande periodo da una parte di riflessione sulla tenuta della tua relazione; d’altra parte se hai chiuso una storia da poco o sei single, necessiti di più leggerezza. Ti consiglio di vivere questa giornata moderando gli impegni e prendendoti in serata uno svago tutto per te. A volte stare troppo sul pezzo non è utile per risolvere le cose.

Scorpione

Oggi è una giornata di grande realizzazione e di impegno per tutti i tuoi obiettivi. Sei una vera potenza al momento caro Scorpione, anche se sei nato a inizio segno, Plutone in Acquario può interferire e rallentare la tua ascesa verso meritate soluzioni e successo. La Luna di questo martedì, illumina con forza il settore degli spostamenti e delle comunicazioni, facendo allargare il giro dei tuoi contatti, arricchendoti di stimoli e carisma. In amore, intensità fa rima per te con la decisione di esprimere con coraggio la tua natura passionale che non ha mezzi termini, ne sfumature. Tanta energia non va di certo sprecata: quindi bando ai pensieri troppo ricorrenti e pressanti, a favore della tua intraprendenza ne l’agire nel qui ed ora. Mercurio, pianeta degli affari e de l’intelletto sopraffino, retrogradò nel tuo segno vuole farti portare a compimento qualcosa che avevi iniziato già da fine ottobre scorso Tira fuori l’acume e la prontezza di riflessi e di parola: non sei secondo a nessuno.

Sagittario

Buon inizio stagione del tuo compleanno, caro Sagittario. La notizia eccellente è che il Sole e Marte nel tuo segno, accelerano eventi positivi, donandoti più forza ed efficienza nella quotidianità, dopo un periodo alquanto grigio per stimoli ed entusiasmo. La Luna oggi invita a scoprire ciò che di buono puoi fare nel lavoro, favorendo chiamate e sbloccando possibili trattative. Nel lavoro, hai necessità di reinventare un po’ le tue attività, partendo da ciò che ami fare e non da quello che gli altri si aspettano da te. Nei sentimenti, con la quadratura di Saturno e Nettuno nei Pesci, puoi sentirti ancora in balia della confusione, specie se vivi un rapporto di vecchia data. Oggi ti consiglio di stare nel tuo, senza per forza dover sempre dimostrare all’altro la tua disponibilità e presenza. Piano, piano le risposte che nei sentimenti stai cercando, arrivano tutte.

Capricorno

Oggi sei forte caro Capricorno, di una forza che nasce dalla consapevolezza che i tuoi sacrifici, possono dare dei grandi risultati. La Luna nel tuo segno, imprime un carattere serio e autorevole a questa giornata. Bene il lavoro, lo studio, a patto di saperti organizzare e di poter gestire l’ansia da prestazione senza farti troppo danno. In amore, non vuoi più situazioni ambigue o a metà e con Giove in opposizione, potresti anche decidere che al momento startene più da solo è per te solo che un bene. Non essere però troppo chiuso e drastico negli atteggiamenti: spesso per proteggerti dalle delusioni affettive, appari algido e distaccato quando poi in realtà sei la persona più presente e tenera della terra. Ti consiglio quindi oggi di pensare a ciò che di importante hai realizzato con le tue fosse fino ad ora, concedendoti il privilegio di essere soddisfatto di ciò che sei.

Acquario

La giornata di oggi caro Acquario, propone la giusta sintesi tra emozioni e razionalità. La Luna in Capricorno, decide che è il momento di fare il punto della situazione, specie in amore dove ultimamente possono essere venute a galla verità scomode ma importanti per il tuo equilibrio. Tutto sta nel come decidi di affrontare ciò che ti agita e che non ti fa sentire veramente padrone della realtà che vivi. Plutone nel tuo segno, rigenera l’intimità, chiedendoti di effettuare scelte importanti e non più rimandabili. Nei sentimenti, come ti dicevo c’è tanto desiderio di autenticità e di prendere le distanze da una possibile relazione tossica. Tira fuori l’ironia e la capacità che hai di essere schietto e libero in quello che sono i tuoi desideri e priorità. In casa qualcosa non ti fa stare sereno. Attendi sviluppi, osservando e senza forzare troppo il decorso degli eventi.

Pesci

Caro Pesci in questo martedì hai le idee e gli intenti molto chiari nel tuo lavoro. Il sestile della Luna Capricorno, ammorbidisce il rapporto con l’esterno e tu puoi trarre soddisfazione da una trattativa o da una conoscenza che ha catturato il tuo interesse. In amore, con i pianeti in Sagittario puoi vivere un momento di instabilità dettato dal fatto che il partner o la persona che ti interessa, sembrano distaccati e con la terra altrove.

In realtà questa è per te una giornata di grande costruzione affettiva e capacità di tirare fuori le tue emozioni. Saturno e Nettuno nel tuo segno, tirano fuori i famosi sogni nel cassetto rimasti per troppo tempo impolverati. È ora di agire e di farlo con il tuo stile da sognatore intuitivo.