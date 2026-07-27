Comunicare lo Sport. Percorsi teorici e pratici di comunicazione: pubblicato da Bulzoni e firmato da Pierfrancesco Barletta, Federico Oggiano e Manila Alfano

Uno degli elementi più interessanti del volume è proprio l’approccio interdisciplinare. Gli autori invitano il lettore a osservare lo sport come un sistema complesso, nel quale la costruzione dell’immagine di una società sportiva, di un atleta o di un grande evento dipende da una rete di competenze diverse. La comunicazione assume un ruolo centrale: attraverso i media tradizionali, i social network, lo storytelling e il rapporto con i tifosi, contribuisce infatti a creare valore, rafforzare l’identità dei brand sportivi e consolidare il legame con il pubblico. Il marketing viene presentato come lo strumento che permette di trasformare questo valore in strategie concrete di promozione, sviluppo e posizionamento, mentre il diritto sportivo offre il quadro normativo indispensabile per comprendere il funzionamento delle istituzioni, delle federazioni e delle organizzazioni che regolano il settore.

Il valore del libro è arricchito anche dalla complementarità delle competenze dei suoi autori. Pierfrancesco Barletta porta nel volume una lunga esperienza maturata ai vertici di importanti realtà sportive italiane, tra cui FC Internazionale Milano, oltre ad aver ricoperto ruoli significativi nell’ambito della governance e dell’impiantistica sportiva. Federico Oggiano mette a disposizione la propria esperienza nella comunicazione digitale e nei social media, temi oggi imprescindibili per comprendere il rapporto tra sport, informazione e pubblico. Manila Alfano, infine, aggiunge una prospettiva giornalistica e accademica, sviluppata anche attraverso l’attività di insegnamento della comunicazione sportiva presso l’Università IULM. L’incontro tra queste diverse professionalità rende il testo equilibrato, capace di coniugare riflessione teorica ed esempi tratti dall’esperienza concreta.

Dal punto di vista editoriale, Comunicare lo Sport è un volume agile, di circa 140 pagine, che punta sulla chiarezza espositiva e sulla capacità di sintetizzare argomenti complessi senza risultare superficiale. La scelta di un linguaggio accessibile rende la lettura scorrevole anche per chi si avvicina per la prima volta a questi temi, mentre la struttura del libro permette di cogliere facilmente le relazioni tra comunicazione, marketing e diritto, mostrando come queste discipline siano oggi sempre più interdipendenti nel panorama sportivo.

Naturalmente, la brevità del volume comporta anche alcune inevitabili rinunce. Alcuni argomenti vengono introdotti più che approfonditi e il lettore interessato a specifici aspetti, come la normativa sportiva o le strategie di marketing avanzate, dovrà ricorrere a testi specialistici per un’analisi più dettagliata. Tuttavia, questa scelta appare coerente con l’obiettivo dichiarato del libro: offrire una visione d’insieme, chiara e aggiornata, piuttosto che un trattato destinato esclusivamente agli addetti ai lavori.

Nel complesso, Comunicare lo Sport rappresenta una lettura consigliata a studenti, giovani professionisti e appassionati che desiderano comprendere meglio il funzionamento del sistema sportivo contemporaneo. Il volume riesce a mettere in evidenza come il successo di una società, di un evento o di un atleta non dipenda più soltanto dai risultati ottenuti sul campo, ma anche dalla capacità di comunicare in modo efficace, costruire relazioni con il pubblico, valorizzare il proprio brand e operare nel rispetto delle regole. È proprio questa visione ampia e integrata dello sport a rappresentare il contributo più significativo del libro, che si propone come una valida introduzione a un settore in continua evoluzione e sempre più centrale nella società e nell’economia contemporanee.