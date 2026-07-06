Enigma LeBron tra ultimo anello e canto del cigno

Per una volta, il portafoglio cum grano salis non è rimasto in fuorigioco. Dopo una stagione finita come certe commedie tristi, fischi e niente Champions, Cardinale ha provato a fare l'unica cosa che nel calcio mette a tacere gli algoritmi: comprare giocatori veri. Ramos è un segnale, Gila e Amorim pure, non ancora un progetto, magari, ma almeno un inizio. Van Dijk sarebbe un acquisto monster.

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Francia-Marocco è il quarto di finale che nessun ministero dell'Interno vorrebbe. In campo c'è Mbappé, certo, vs la nazionale più cresciuta dell'ultimo quinquennio. Il Marocco non è più favola, folklore o simpatica sorpresa. È una squadra vera, feroce, adulta, capace di eliminare il Canada senza spettinarsi. Contro la Francia sarà calcio, identità e tensione. Gli ingredienti per una partita difficilissima dentro e fuori dal campo ci sono tutti.

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Dopo la trade scoppiettante di Jaylen Brown a Philadelphia, l'Nba aspetta il prossimo ruggito del vecchio leone della foresta, tale LeBron James.

Rich Paul elenca squadre e suggestioni, ma la domanda resta una: il King cerca davvero l'ultimo anello o solo il palcoscenico giusto per il canto del cigno? A quarantuno anni non insegue più il tempo, prova ancora a costringerlo a inseguire lui.