«Il Piccolo principe» decolla da Milano e si appresta a sbarcare nelle altre tappe del tour 2026. Lo fa dopo tre settimane che al teatro Carcano hanno fatto registrare quasi 12mila spettatori, con un nuovo «aviatore», Paolo Ruffini, e il consueto riscontro di pubblico e critica, per uno spettacolo che dal suo debutto nel 2023 è stato già visto da più di 200mila persone.

Convince con la semplicità, lo show diretto da Stefano Genovese che rivisita con tocchi di originalità un classico per eccellenza, tra i più letti e amati della storia, dagli adulti oltre che da bambini.

Il capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry, stampato in oltre 200 milioni di copie, è il libro più tradotto al mondo dopo la Bibbia (pure in dialetti codici e geroglifici) ed è stato rappresentato un’infinità di volte al cinema, al teatro e nel balletto.

L’adattamento di Genovese trova la sua strada con un mix di trovate spettacolari, acrobazie, performance circensi e canzoni. Ogni personaggio attinge a uno strumento diverso. Linguaggi che si rivolgono direttamente a tutti. Sono i corpi che parlano (più delle parole), come pure i colori nelle scene di Carmelo Giammello e i costumi di Guido Fiorato.

Incantano quindi Shay Wapniaz (l’uomo d’affari ossessionato dal possesso che conta le stelle), Diego Savastano (il vanitoso assetato di applausi, il re che impartisce comandi inutili per il gusto del potere), Paolo Locci (che dà corpo al povero ubriacone e a un poetico lampionaio dedito al dovere fine a se stesso). Figure che punteggiano le ossessioni degli adulti, smascherate dal piccolo protagonista (Nicholas Ori) che si muove con freschezza in un bell’affiatamento, ormai consolidato, con Ruffini. Le musiche dirette e arrangiate da Paolo Silvestri danno un tocco pop, impreziosito negli snodi del racconto dalle voci di Claudia Campolongo (la volpe) e Claudia Portale, la rosa più citata al mondo.

Lo show che ha salutato Milano in un tripudio di pianeti, ora ripartirà da Gorizia a fine novembre, per poi toccare anche Genova, San Benedetto del Tronto e Locarno prima di Natale.