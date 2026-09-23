Facchetti scende in campo. Il Gerolamo apre con l’Inter

Il teatro Gerolamo festeggia i dieci anni dalla sua riapertura, un compleanno importante che merita una stagione particolare. Non a caso il direttore artistico Piero Colaprico annuncia un cartellone capace di «ascoltare diverse voci».

Sono ben quarantaquattro gli spettacoli pronti a portare nel piccolo e suggestivo palcoscenico («una piccola Scala») di piazza Beccaria una messe di stili, coinvolgendo interpreti di calibro come Gabriele Lavia, Sonia Bergamasco Lino Guanciale, Ottavia Piccolo, insieme a giovani artisti che si giocano la chance della piazza milanese.

Il via della stagione è con un’anteprima speciale: Gianfelice Facchetti, attore, drammaturgo e figlio del leggendario terzino sinistro della Grande Inter Giacinto, porta in scena il 26 e 27 settembre, con l’ausilio musicale della band Slide Pistons, il monologo «Aperti al mondo dal 1980», incentrato sulla nascita e sulla «ragione sociale» dell’Inter, quella di accogliere giocatori stranieri nelle sue fila. «Fuori dal contesto calcistico spiega Facchetti - è anche il racconto di un’ideale».

Tra gli spettacoli attesi al Gerolamo c’è «Lo sciopero delle bambine L’eroicomica impresa del 1902» con Rita Pelusio e Rossana Mola (31 ottobre-1 novembre), storia dello sciopero che 500 bambine, «le piscinine» delle sartorie, organizzarono a inizio secolo per rivendicare i propri diritti.

Tra i grandi nomi in cartellone, quello di Gabriele Lavia in scena il 7-8 novembre con «Sogno di un uomo ridicolo» di Fedor Dostoevskij. Per la prima volta il Gerolamo si apre alla proiezione della Prima Diffusa dell’«Otello» di Giuseppe Verdi il 7 dicembre alla Scala. Divertente il racconto su «I danni dei sondaggi» con Renato Mannheimer su testo di Valeria Cavalli (fine febbraio), mentre Sonia Bergamasco a marzo è protagonista di «Pierpaolo, amico mio», monologo sul rapporto epistolare tra Elsa Morante e Pasolini. Info programma sito Teatrogerolamo.it.