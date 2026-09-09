“La nuova giovinezza”: via alle danze che fanno crescere

«La nuova giovinezza»: così si chiama il progetto della Compagnia di danza Enzo Cosimi rivolto a giovani e adolescenti. Grazie alla danza e alle arti contemporanee si prova ad indagare la ribellione giovanile creando occasioni di incontro. L’iniziativa si ispira alla poetica di Pier Paolo Pasolini che negli anni ’60 dedicò a Milano la sceneggiatura mai realizzata La Nebbiosa. «La giovinezza non è un problema da contenere, ma un’energia da ascoltare, accompagnare e liberare» affermano Enzo Cosimi e Maria Paola Zedda direttrice del Festival «Le alleanze dei corpi». «La nuova giovinezza» nasce con l’intento di offrire un percorso formativo, far riflettere su corpi e linguaggi, come elementi di relazione, contatto, trasformazione, oltre l’immagine mediatica e il mondo virtuale.

Se molti ragazzi oggi vivono sospesi tra iperconnessione, pressione sociale e povertà emotiva ecco che la danza può offrire pretesti di crescita. Il progetto durerà fino a novembre, coinvolgerà varie scuole di Milano ed è in partnership con l’associazione Zeit Art Research di Maria Paola Zedda, avrà il contributo di Fondazione di Comunità Milano. Il primo appuntamento sarà il 17 settembre alla Fabbrica del Vapore intitolato «Pasolini, fuga verso l’inferno», si esplora l’universo poetico, politico e umano del grande intellettuale friulano. La performance coinvolge 4 giovani performer under 25 che sono stati chiamati a condividere il loro vissuto come elemento essenziale della scrittura drammaturgica del lavoro. Le Alleanze dei Corpi condurrà performance e percorsi di partecipazione nel quartiere di via Padova. Il 18 settembre al Parco Trotter ci sarà la performance urbana Fllngls, un «live set duo» di suono e corpo che vede coinvolta la perfomer Erica Bravini, con una riflessione sul presente sociale, politico ed estetico.

Il laboratorio con le Terze Medie dell’I. C. Francesco Cappelli Fallen Angels - Derive (con restituzione pubblica sabato 19 settembre, Parco Trotter) prende avvio dal linguaggio della trap e delle culture musicali urbane come spazio di emersione del disagio, del desiderio e delle contraddizioni legate ai modelli di successo, mascolinità e potere.