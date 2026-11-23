Non un addio, ma un arrivederci quello di venerdì per il maestro Riccardo Chailly che ha completato il trittico di esecuzioni della monumentale Sinfonia n. 9 in re min. di Anton Bruckner, diretta per la Filarmonica con la ricostruzione dell’emozionante finale che suggella la dedica «Al buon Dio». E l’altra sera il premio come miglior direttore all’edizione 2026 degli «International opera awards», il riconoscimento fondato da Harry Hyman e assegnato ai migliori artisti da una giuria presieduta da John Allison. A Chailly il riconoscimento al termine «del suo celebrato impegno decennale come direttore musicale del Teatro alla Scala. L’onorificenza riconosce la guida musicale e la visione di uno dei direttori di riferimento del mondo dell’opera». Cerimonia al Theater an der Wien di Vienna con Karen Stone che ha consegnato il premio al direttore della Comunicazione della Scala Paolo Besana che insieme a quello della Filarmonica Marco Ferullo ha ringraziato pubblicamente a nome della Scala e dell’Orchestra il maestro Chailly per i risultati ottenuti negli anni passati insieme e per quelli che lo attendono insieme al Teatro negli anni a venire. Il maestro Chailly continua infatti ad avere impegni con il Teatro e la Filarmonica fino al 2030.