A vent’anni dal debutto, Peter Pan torna a Milano per festeggiare una storia che ha conquistato oltre un milione di spettatori e attraversato tre generazioni. “Peter Pan - Il Musical” sarà in scena dal 23 dicembre al 10 gennaio al TAM Teatro Arcimboldi Milano, lo stesso palcoscenico da cui nel 2006 era partito il suo viaggio. Per l’occasione è stata realizzata un’edizione speciale, affidata alla direzione artistica di Daniele Finzi Pasca, autore e regista di oltre 40 spettacoli, tra cui “Corteo” e “Luzia” per il Cirque du Soleil. Nato da un’idea di Gianmario Longoni, produttore e direttore artistico del TAM, del regista Maurizio Colombi e di Edoardo Bennato, il musical ha collezionato numerosi riconoscimenti e ha portato la sua storia anche all’estero, arrivando alla Royal Opera House di Muscat, in Oman. A rendere immediatamente riconoscibile lo spettacolo è soprattutto la colonna sonora firmata Bennato, con brani diventati parte dell’immaginario collettivo come “L’Isola che non c’è” e “Capitan Uncino”. Canzoni che, secondo Finzi Pasca, continuano a parlare anche agli adulti: “Identificarsi nelle sue canzoni voleva dire vorremmo rimanere bambini o magari anche non vorremmo diventare gli adulti che ci sono adesso: e poi forse quegli adulti lo siamo diventati, accidenti”.

La nuova visione di Daniele Finzi Pasca

L’obiettivo di questa edizione celebrativa non è semplicemente riproporre lo spettacolo originale, ma rinnovarne il linguaggio senza perdere la sua identità. Finzi Pasca ha spiegato di voler recuperare la freschezza e la forza narrativa delle prime rappresentazioni, superando una dimensione forse diventata negli anni troppo orientata al pubblico dei più piccoli. “Occorreva distaccarlo profondamente da quello che negli anni è diventato, forse un pochino troppo schiacciato verso i bambini. Mentre invece dovremmo cercare di continuare a parlare a loro però attraverso gli occhi dei genitori”, ha spiegato il direttore artistico. Anche Gianmario Longoni ha sottolineato all’Ansa la necessità di intervenire sulla messa in scena per restituire nuova magia a una storia senza tempo: “Per festeggiare il nostro Peter Pan abbiamo deciso anche un po’ rivederlo ma senza tradirlo minimamente”. E ha aggiunto: “Per ritrovare la magia dello spettacolo di 20 anni fa bisognava cambiarlo, guardarlo con occhi diversi”. Tra le novità più importanti ci sarà la musica eseguita dal vivo. L’orchestra non resterà nella tradizionale buca, ma salirà sul palco, diventando parte integrante della rappresentazione e interagendo con gli interpreti.

Il cast tra ritorni attesi e nuovi debutti

Il cast riunirà volti storici dello spettacolo e nuovi protagonisti. Leonardo Cecchi riprenderà il ruolo di Peter Pan, personaggio che lo ha reso particolarmente conosciuto tra il pubblico più giovane anche grazie alla serie Disney “Alex & Co.”. Accanto a lui tornerà Martha Rossi, nuovamente nei panni di Wendy, ruolo che ha interpretato per oltre un decennio e che nel corso degli anni ha attraversato diverse trasformazioni. La novità sarà invece Filippo Strocchi, performer di rilievo nel panorama internazionale del musical, al suo debutto nel ruolo di Capitan Uncino. Proprio Wendy rappresenta uno dei personaggi maggiormente evoluti nelle diverse edizioni dello spettacolo. Martha Rossi ha raccontato come la protagonista sia diventata progressivamente più consapevole della propria identità e delle proprie scelte. “Negli anni è cambiata, già nelle ultime versioni era più consapevole e abbiamo portato in scena una Wendy che difendeva un po’ le donne in generale”, ha spiegato l’attrice. Nella nuova versione sarà una bambina cresciuta, capace di comprendere ciò che desidera per il proprio futuro: “Adesso è una bambina cresciuta, pronta a seguire Peter Pan, ma quando comprende che non prenderà mai la decisione di crescere, torna indietro perché adesso è una Wendy consapevole di quello che vuole, una vita, dei valori, i diritti”. E così, anche dopo vent’anni, la storia continua a interrogare grandi e piccoli sul significato di crescere senza perdere la capacità di sognare.