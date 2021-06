Arriva Windows 11. E Microsoft si trova le foto online prima del lancio

Non è ancora arrivato l'annuncio del lancio ufficiale di Windows 11 che già la rete ha iniziato a popolarsi di immagini relative al nuovo sistema operativo. Il nuovo nato in casa Microsoft è al centro di uno vero e proprio "leak", una fuga che in questo caso riguarda le foto e video del software che dovrà sostituire l'attuale Windows 10.

Arriva Windows 11 quindi, ma l'attesa non sarà priva di gustose anticipazioni. Il fatto che siano sfuggite diverse immagini relative al nuovo sistema operativo ha scatenato la curiosità di molti, oltre ovviamente a diverse dispute sulle novità che verranno effettivamente introdotte da Microsoft.

Detto questo andiamo a vedere più nel dettaglio le prime immagini video di Windows 11, pubblicate nel tweet di Tom Warren:

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI