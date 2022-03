Instagram rivoluziona il feed: spuntano gli utenti preferiti

Instagram rivoluziona la gestione del proprio feed aprendo alla distinzione tra utenti Seguiti e Preferiti. Due nuove opzioni che permetteranno di personalizzare ulteriormente i risultati presentati durante lo scorrimento dei post pubblicati dai contatti. L'obiettivo dichiarato è quello di rendere ancora più interessante l'esperienza sull'app, mostrando a ciascun utente quelli che sono i contenuti più in linea con i suoi desideri.

Quanti si saranno trovati alle volte ad aggiungere amici, parenti o anche illustri sconosciuti, più per necessità di "ricambiare" l'essere stati aggiunti tra i follower che per reale interesse. A questo seguiva immancabilmente comparsa di post più o meno graditi nel proprio newsfeed.

Con l'arrivo della distinzione tra account "Seguiti" e "Preferiti" le cose sono destinate a cambiare. Innanzitutto perché l'inserimento dei singoli contatti tra i preferiti permetterà di dare loro priorità nella visualizzazione all'interno del newsfeed. Un primo passo per avere accesso prioritario ai contenuti generalmente più interessanti.

C'è anche un'altra possibilità, ovvero quella di visualizzare unicamente i post pubblicati dagli account inseriti tra i preferiti. In questo modo si potranno evitare in blocco tutti quei contatti aggiunti per "ricambiare il follow" o magari per dovere di amicizia o parentela, senza risultare scortesi.

Preferiti su Instagram, come funziona

Vediamo innanzitutto come è possibile aggiungere i vari account Instagram ai preferiti. Un'opzione è quella di cliccare sui tre puntini bianchi presenti di fianco al nome del contatto e selezionare "Aggiungi ai preferiti". L'altra possibilità prevede il click sulla scritta Instagram: dopo l'apertura del menu a tendina selezionare Preferiti e successivamente il menu posto in alto a destra (tre stelline affiancate da tre righe). Qui sarà possibile aggiungere i vari contatti, anche tramite ricerca specifica compilando il campo "Cerca".

Una volta aggiunti i contatti ai preferiti la scritta Instagram diventerà la porta di accesso alla visualizzazione ristretta dei post. Selezionando "Seguiti" il newsfeed comprenderà tutti gli account di cui si risulta follower, con priorità però a quelli preferiti; selezionando "Preferiti" verranno visualizzati esclusivamente i contenuti pubblicati dai contatti selezionati.

Si potrà selezionare un massimo di 50 contatti. Gli account inseriti tra i preferiti verranno indicati, quando la visualizzazione è "Seguiti", da una stella. L'inserimento o la cancellazione da questa speciale lista non verrà in alcun caso comunicato agli altri utenti.