Atp Madrid, Sinner-Khachanov vale i quarti: 5-7, 5-3 2° set | DIRETTA

Dopo le preoccupazioni delle ultime quando Jannik Sinner ha accusato vistosi problemi all'anca nella gara vinta agli Atp di Madrid contro il russo Pavel Kotov con il punteggio di 6-2 7-5, l'azzurro ha sciolto le riserve: scenderà in campo regolarmente nella sfida contro un altro russo, Karen Khachanov (numero 17 del ranking Atp), in una gara che vale l'accesso ai quarti di finale. In mattinata, infatti, si era sparsa la voce circa i dubbi dell'altoatesino di giocare e rinunciare precauzionalmente in vista del fittissimo calendario che tra meno di una settimana lo vedrà già catapultato sulla terra rossa del Foro Italico agli Internazionali d'Italia. Per questa ragione ha svolto un allenamento durato circa 50 minuti al termine del quale ha dato l'ok, le sensazioni sono positive.

La diretta del secondo set

8° game, il russo serve per rimanere nel set: gioca bene, va sul 40-15 e chiude con una riga, 5-3.

7° game, Sinner continua a battere in maniera impeccabile, il servizio oggi sta rendendo benissimo e vola sul 40-0 chiudendo il game, 5-2.

6° game, Khachanov al servizio, stavolta gioca meglio di prima e sale 40-0 ottentendo successivamente il punto, 4-2.

5° game, serve il nostro Jannik che con la prima ottiene tantissimi punti portandosi agevolmente sul 40-0. È perfetto l'azzurro rimane avanti di un break, 4-1.

4° game, tocca al russo il turno di servizio: da 40-30 ottiene il primo punto del set e accorcia, 3-1.

3° game, si alza il livello di Sinner che va sul 40-15 e chiude con un gran dritto a campo aperto, Jannik si dimostra nuovamente solido e vola sul 3-0.

2° game, serve Khachanov: finalmente due palle break per Sinner sul 15-40 e la ottiene, tre errori del russo che cala di livello, 2-0 per Jannik.

1° game, al servizio c'è Sinner: nonostante il terzo doppio fallo dell'incontro, l'azzurro sale 40-30 ma poi in maniera solida chiude con uno splendido dritto in lungolinea, 1-0.

Jannik perde il primo set

12° game, il russo serve per il set: batte ancora molto bene e va sul 40-0 molto velocemente. Adesso ha tre set point che sfrutta al primo tentativo, 7-5 in 50 minuti di gioco.

11° game, Sinner accusa un passaggio a vuoto e da 30-0 perde tre punti di seguito e concede la palla break, 30-40 e la ottiene, il russo sale 6-5.

10° game, il russo gioca molto bene e sale 40-15 e vince, 5-5.

9° game, Jannik al servizio: 73% di punti, per adesso, con le prime palle. Con qualità arriva al 40-0 e il gioco lo vince, 5-4.

8° game, Sinner incanta: il punto del match lo ottiene l'azzurro un gran passante giocato solo di polso, poi sale ancora 0-30 ma Khachanov è bravo a riequilibrare il game (30-30) e portarsi avanti ma un lungolinea eccezionale di Jannik vale il 40-40. Con un'ottima prima il russo vince e si porta 4-4.

7° game, serve Sinner: l'azzurro ha dei colpi che sembrano ricami, una gran palla corta vale il 30-15, poi un errore del russo e un grande ace, 4-3.

6° game, gli scambi si allungano, il russo rimane solido e si va sul 40-0. Il punto lo vince chiudendo con un ace, 3-3.

5° game, Sinner vola e con ottime prime e una meravigliosa smorzta porta a casa il game, 3-2.

4° game, il turno di battuta è di Khachanov che gioca molto bene, ottime prime, sale 40-15 e chiude con il punto, gara molto equilibrata che va sul 2-2.

3° game, l'azzurro attraversa un momento di difficoltà e va 0-40, molto bravo il russo che inanella sette punti consecutivi ma Sinner è eccezionale, con ace e prime palle formidabili recupera e si porta in parità. Con un dritto vincente e un errore dell'avversario riesce a salire 2-1.

2° game, tocca al russo Khachanov: da una situazione sfavorevole (0-30) va sul 40-30 ottenendo la palla del game, 1-1.

1° game: inizia il match, alla battuta c'è Sinner. Dalle prime battute l'azzurro sembra non avere problematiche fisiche, si va sul 40-15 e primo punto per Jannik, 1-0.

Intorno alle 16. i due protagonisti sono scesi in campo per il consueto riscaldamento pre-gara.