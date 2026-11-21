Nessun viaggio in Usa e neppure operazioni all’estero. Il giro d’Italia degli specialisti fatto da Sinner ha già dato a Jannik e al suo team tutto quello che dovevano sapere per aggiornare la loro cartella sanitaria, compreso che in questo caso un intervento chirurgico è ritenuto inutile, in assenza di altre patologie. Il problema dunque resta capire come procedere, e soprattutto come preparare il giocatore a farlo.

Ogni giorno che passa la preoccupazione sale, ma non è solo il ginocchio a creare ansia. Il presidente della Fitp Binaghi lo ha ammesso, dicendo che non avrebbe pensato che l’assenza del nostro campione avrebbe avuto un effetto così dirompente, con audience televisive in sensibile calo per questa edizione della Atp Finals. Dietro le quinte, persone vicino al nostro numero uno rivelano che in questo momento la sua testa è frenata dal dolore che lo blocca, come se ci fosse un rifiuto inconscio per paura di non poter tornare quello di prima. Lo stesso Jannik, parlando nell’ultimo incontro con la stampa, si è illuminato raccontando del suo nuovo simulatore di Formula Uno, tornando molto più serio e vago rispetto a una possibile data di rientro. Che non sarà in Australia, a meno di miracoli.

E allora, che si fa? Come detto da Binaghi va data fiducia al suo team, aspettandosi magari meno ritrosia nelle comunicazioni, perché tutti abbiamo tifato Jannik, e continueremo a farlo, nei momenti belli ma anche in quelli brutti. E nel frattempo non abbandoniamo il tennis, anche se Cobolli ha già lasciato Torino con l’inevitabile ko contro un prudente Alcaraz (che non vuole mollare le Finals). E visto che capitan Volandri è riuscito a rimettere insieme Berrettini e Musetti per la Davis, nonostante i recenti dissidi. Uniti ce la faremo, Sinner compreso. MLomb