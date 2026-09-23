Quarti Italia-Corea del Sud

È stato sorteggiato ieri il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. Urna benevola per gli azzurri che troveranno ai quarti la Corea del Sud, vera sorpresa insieme all’Austria. In un’eventuale semifinale, i tre volte campioni uscenti sfiderebbero poi la vincente di Repubblica Ceca -Canada.
La formazione dell’Est Europa è una delle più attrezzate con due ottimi singolaristi come Mensik e Lehecka, numero 15 e 23 del mondo.
Nella parte bassa del tabellone tutto sembra apparecchiato per una super semifinale tra Spagna e Germania, in attesa di capire se Alcaraz sarà o meno della partita. Da valutare anche la presenza di Sinner, ancora in fase di recupero dal problema al ginocchio. «Chiunque giocherà farà di tutto per provare a vincere di nuovo.
La quarta di fila sarebbe un’impresa titanica», così il Presidente Fitp Binaghi.