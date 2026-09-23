Quarti Italia-Corea del Sud

Estrazione delle 8 squadre nei turni di finale dellaCoppa Davis . Alla presenza dell’ assessora Roberta Li Calzi, Angelo Binaghi pres federazione Tennis, Feliciano Lopez Direttore Coppa Davis, e Manghi Regione Emillia-Romagna . Bologna 22 Settembre 2026 - Bologna - Italia (Photo Alessandro Ruggeri / LaPresse) Draw for the eight teams in the Davis Cup Finals. Attended by Councilor Roberta Li Calzi, Angelo Binaghi (President of the Italian Tennis Federation), Feliciano Lopez (Davis Cup Director), and Manghi (Emilia-Romagna Region representative). Bologna, September 22, 2026..– Bologna - Italy (Alessandro Ruggeri/ LaPresse )

È stato sorteggiato ieri il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. Urna benevola per gli azzurri che troveranno ai quarti la Corea del Sud, vera sorpresa insieme all’Austria. In un’eventuale semifinale, i tre volte campioni uscenti sfiderebbero poi la vincente di Repubblica Ceca -Canada.

La formazione dell’Est Europa è una delle più attrezzate con due ottimi singolaristi come Mensik e Lehecka, numero 15 e 23 del mondo.

Nella parte bassa del tabellone tutto sembra apparecchiato per una super semifinale tra Spagna e Germania, in attesa di capire se Alcaraz sarà o meno della partita. Da valutare anche la presenza di Sinner, ancora in fase di recupero dal problema al ginocchio. «Chiunque giocherà farà di tutto per provare a vincere di nuovo.

La quarta di fila sarebbe un’impresa titanica», così il Presidente Fitp Binaghi.