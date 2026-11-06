“Grazie, Darren”. Sinner annuncia la separazione da Cahill. Ecco chi è il nuovo coach

Se nei giorni scorsi è spuntato il nome del nuovo coach di Jannik Sinner (Magnus Norman), oggi arriva l’annuncio ufficiale: dopo oltre 4 anni di crescita professionale, vittorie e amicizia diventata sempre più stretta, l’azzurro annuncia sui social l’addio professionale al coach australiano Darren Cahill.

“Ero un giovane ragazzo”

“Darren, quando abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2022, ero solo un giovane ragazzo italiano magro con tante domande”, esordisce Sinner con un video sui propri account social. “Non mi hai mai dato tutte le risposte. Mi hai aiutato a trovarle da solo. Sei arrivato come uno dei miei allenatori. Molto presto sei diventato molto di più. Qualcuno di cui potermi fidare, qualcuno su cui poter contare, un amico”.

“Eravamo più di una squadra”

Nel video scorrono numerose immagini: successi, trofei, ma anche scene di vita quotidiana con qualcuno che ormai era diventato molto più di un coach. “Mi avevi detto che ti saresti fermato dopo il 2025 e in qualche modo non riuscivo a liberarmi di te - sottolinea Sinner - Ma i trofei non sono ciò che ricorderò di più. È tutto ciò che c’è intorno. Le lunghe ore sui campi di allenamento, i voli, le cene, le risate”, aggiunge Jannik. Le giornate “no” c’erano per tutti, ma l’azzurro ringrazia Cahill perché “anche nei giorni in cui tutto sembrava pesante, tu sei stato lì per tutto questo. Sapevo sempre di essere in buone mani. Non solo io, chiunque viaggi con noi, tutti dietro le quinte. Con te, eravamo più di una squadra. Mi hai insegnato così tanto. Il tennis è importante, ma non è tutto; che essere un buon giocatore inizia con l’essere una buona persona, e che le cose complicate possono essere semplici”.

Le parole d’addio a Cahill

Certo, Sinner avrebbe voluto che la stagione si concludesse in modo diverso ma gli infortuni e stop fanno parte della vita. “Spero di averti insegnato qualcosa anch’io, come tirare una pallina da golf. Mi mancherà guardarmi intorno dopo un punto importante e vederti nel mio box. Questa stagione non è finita come volevamo, ma questo non cambia quello che abbiamo fatto o cosa significano questi anni per me”, afferma Sinner con un velo di commozione. “ Alla tua famiglia, grazie per aver condiviso Darren con noi. So cosa vi viene chiesto, non lo do per scontato. Gran parte di ciò che sono, come giocatore e come persona, lo devo a te. Cinque stagioni. Non dimenticherò un solo giorno. Grazie di tutto, amico mio, è stato un privilegio”.

Cahill-Sinner, un sodalizio vincente

Darren Cahill era entrato a far parte del team di Sinner nel giugno 2022 trovando l’altro coach, Simone Vagnozzi. L’australiano è stato fondamentale nell’ascesa del tennista altoatesino: durante il loro sodalizio, Sinner ha conquistato cinque titoli del Grande Slam e due titoli alle Atp Finals, completando il ‘Career Golden Masters’ con la vittoria in tutti i nove tornei Atp Masters 1000. Nel giugno 2024 è diventato, per la prima volta, il numero uno del ranking mondiale. Oltre ai risultati vincenti, esperienza, visione e calma di Cahill hanno esercitato un’influenza duratura su Sinner che, nel corso del tempo, hanno sviluppato un di rispetto e fiducia reciproci oltre a una forte e profonda amicizia che è andata ben oltre il semplice legame lavorativo.

Chi è il nuovo coach

Magnus Norman, allenatore svedese, si unirà al team tecnico di Sinner all’inizio di dicembre lavorando al fianco di Simone Vagnozzi. Nel frattempo, Jannik continua il lavoro in palestra e le terapie del caso per recuperare dall’infortunio al ginocchio destro che lo tiene lontano dai campi dall’ormai lontana vittoria a Wimbledon nel mese di luglio.