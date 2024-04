Musetti eliminato dall'Atp di Montecarlo: vince Djokovic in due set

Un giocatore diverso, trasformato, consapevole di potersi giocare le proprie chance contro il numero uno al mondo ma Lorenzo Musetti, nonostante aver mostrato a tratti un gran tennis esce sconfitto dalla sfida contro Novak Djokovic con il punteggio di 7-5 6-3. Il serbo affronterà l'australiano Alex de Minaur ai quarti di finale. La gara è cambiato all'ottavo game del 1° set con Musetti in vantaggio 4-3 e 40-0 ma Djokovic è stato abile a ribaltare la situazione e vincere. Nel secondo set altri sprazzi di gran tennis del carrarese non sono bastati per avere la meglio. " La prossima volta, più avanti nel torneo " ha detto Djokovici a Musetti, sorridendo, al termine del match.

1° set: Musetti, che rimpianti

Pronti via, il serbo è il primo a servire: subito una gara tirata e con lunghi scambi con Musetti a ottenere la prima palla break ma viene annullata da un'ottima prima palla di Djokovic. Ancora una volta, giocando metri fuori dal campo, un ottimo Lorenzo ottiene la seconda palla break e stavolta arriva il punto, 1-0. Nel proprio turno di battuta, con un altro grande game, Musetti allunga portandosi sul 2-0. Il primo punto ottenuto dal serbo è nel terzo gioco del primo set. Quarto game con l'azzurro che sfodera colpi strepitosi (rovesci lungolinea e palle corte) portandosi sul 3-1. Fino a questo momento il serbo sembra sottotono, Musetti ottiene una palla break ma commette un errore gratuito, nuova parità ma Nole è bravo a uscire da un momento difficile vincendo il punto, 3-2.

Sesto game da applausi a scena aperta per Lorenzo che incanta il pubblico, lascia il serbo a zero e sale 4-2. Soffrendo, Djokovic tiene il servizio, 4-3. Arrivano le palle nuove, Musetti inzialmente serve e gioca alla grande portandosi sul 40-0, ma poi commette alcuni errori e arriva la prima palla break per il serbo che ottiene il 4-4 e si porta in vantaggio per la prima volta nel match, 5-4. L'azzurro serve per rimanere nel set e ci riesce, 5-5 e gara in equilibrio: Djokovic sale 6-5 e ottiene il break decisivo che vale il set, finisce 7-5 dopo un'ora e sei minuti di gioco.

Djokovic si impone ancora

All'inizio del secondo set il serbo tiene il servizio dopo essere stato sotto 0-30 e poi strappa il break a Musetti, calato vistosamente d'intensità, 2-0. Inaspettatamente per il momento estremamemte complicato, l'azzurro torna a respirare strappando un break a Djokovic, 2-1, che il serbo si riprende subito dopo allungando 3-1 e servizio a favore. La convinzione di Musetti scende a vista d'occhio, il serbo sale 4-1 che conferma il break di prima.

La revanche.



One year on from his loss to Musetti, @DjokerNole defeats the Italian back on Court Rainier III! pic.twitter.com/dF1RlZE7Wv — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 11, 2024

Il tennista di Carrara tiene il turno di battuta rimontando da 0-30, si va sul 4-2 e sembra tornare quello del 1° set: strappa il servizio al serbo e accorcia ancora, 4-3, ma non basta perché il serbo mette la freccia e recupera subito il break, 5-3 e servizio per vincere il match e si impone per