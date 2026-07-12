Sinner re di Wimbledon, l'orgoglio dell'Italia. Meloni: "Ha scritto un'altra pagina di storia"

"Orgoglio azzurro". Piovono congratulazioni bipartisan su Jannik Sinner, artefice della seconda vittoria consecutiva al torneo di Wimbledon, uno dei più importanti nella storia del tennis.

"Con la vittoria a Wimbledon, conquistata per il secondo anno consecutivo, Sinner scrive un'altra pagina di storia dello sport italiano. Grazie, campione!", ha scritto la premier Giorgia Meloni su Instagram. Gli fanno eco i suoi vice. "L'Italia si stringe intorno al suo campione. Grazie, Jannik!", scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, mentre Salvini scrive: "Immenso Sinner! Orgoglio Azzurro".

"È una delle più grandi emozioni che abbia vissuto nella mia carriera da dirigente. Ho visto un atleta che non lascia mai nulla al caso con la sua determinazione e la sua professionalità. In sintesi un uomo d'acciaio che non molla mai. Anche qui in terra inglese Sinner ci ha reso orgogliosi di essere italiani", ha aggiunto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, dopo la finale seguita in tribuna, "Jannik è un esempio per tutti i nostri giovani e questa vittoria rappresenta la conferma che abbiamo campioni fenomenali. Lo sport italiano sta dimostrando che in ogni disciplina siamo protagonisti. Complimenti al tennis, alla federazione e al presidente Binaghi per questo successo memorabile. Per me era la prima volta a Wimbledon e direi che quanto meno ho portato fortuna", conclude Buonfiglio.

"Jannik Sinner trionfa a Wimbledon per il secondo anno consecutivo e si conferma un vero campione, non solo per i meriti atletici ma anche per la correttezza sportiva e il rispetto che dimostra nei confronti degli avversari. Un grande esempio per i nostri giovani. Congratulazioni, Jannik", dice il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.

Anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, si complimenta con Jannik Sinner per la vittoria a Wimbledon. "Ancora una volta nella storia. Sinner conquista Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Un'impresa straordinaria, costruita punto dopo punto con lucidità e forza mentale.

Che campione!", scrive Fontana sui social, definendo il tennista un "orgoglio dello sport italiano".

Che partita, che Wimbledon, che fenomeno assoluto! Grande Jannik!", scrive sui social il leader del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte.