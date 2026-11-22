Una gara per lunghi tratti a senso unico, una differenza impressionante, ma poi il tedesco rientra con merito in partita e vende cara la pelle fino al tie-break del secondo set. Carlos Alcaraz vince con pieno merito le Atp Finals 2026 per la prima volta nella sua carriera battendo in finale il numero uno del mondo, Alexander Zverev, con il punteggio di 6-2, 7-6 dopo una battaglia incredibile con il tedesco che ha avuto il merito di rientrare in partita proprio in extremis ma lo spagnolo è straordinario e chiude 9-7 al tie-break laureandosi campione. Una prestazione eccellente dello spagnolo, ingiocabile per un set e mezzo, meritando ampiamente il titolo. Alla fine del secondo set la lotta si fa alla pari ma poi il fenomeno spagnolo alza le braccia al cielo di Torino.

La felicità dello spagnolo

“Per me è stata una settimana stupenda, non potevo chiuderla meglio. Sono felice di tutto quello che ho fatto questa settimana. Da tanto tempo volevo vincere questo torneo”, dichiara a caldo a fine gara. “Complimenti a Sascha per l’anno che hai fatto, sei arrivato per la prima volta a essere numero 1 del mondo, nessuno lo merita più di te”, aggiunge nel corso della cerimonia di premiazione. “Grazie al mio team e alla mia famiglia che mi permettono ogni giorno di andare in campo e superare me stesso, con forza e determinazione. Mi permettete di migliorarmi ogni settimana. Questo trofeo è anche vostro. In Italia è speciale, mi sento come a casa. Significa stare bene e non vedo l’ora di tornare il prossimo anno”, conclude.

I complimenti di Zverev

“Sei una leggenda di questo sport a soli 23 anni. La mia stagione è iniziata con te in Australia ed è finita qui, spero accada anche il prossimo anno. Congratulazioni a te e al tuo team per il lavoro incredibile svolto”, dichiara il tedesco nel corso della cerimonia di premiazione.

Alcaraz (quasi) perfetto, è suo il primo set

Che sarà una battaglia colpo su colpo, punto su punto, lo si capisce dal primo game del primo set che dura 8 minuti: palla break per lo spagnolo ma il tedesco è bravo a resistere e agguantare l’1-0. Una battaglia anche il secondo game dove c’è ancora un 40-40 ma la spunta chi è al servizio, ovvero Carlos, 1-1. Inaspettatamente, arriva il passaggio a vuoto di Sascha che cede a 0 punti il terzo game, arriva il break dello spagnolo che va 2-1 e, dopo aver superato ancora una volta il 40-40 e altri scambi durissimi, sale 3-1 sul proprio turno di battuta.

Nonostante siano di fronte il numero 1 e il numero 3 del mondo, a occhio nudo c’è una differenza netta in alcuni colpi decisamente superiori di Alcaraz che è sempre più un fenomeno e ha pochissime sbavature: nel quinto game costringe Zverev a forzare alcune palle, il risultato sono gli errori del tedesco che cede ancora una volta il break, 4-1 e dominio totale di Carlos. Al sesto game, però, Alcaraz sbaglia un po’ di troppo in battuta, forse si è distratto involontariamente e Zverev recupera uno dei due break persi, 4-2.

C’è poco da fare, lo spagnolo è ingiocabile: 15-40, il tedesco è anche nervoso perché il giudice di sedia lo richiama per aver violato il tempo a disposizione per il servizio. Il risultato è un nuovo break di Alcaraz che vola 5-2 e serve per vincere il primo set: con due ace e un dritto imprendibile sale 40-15, poi chiude 6-2 dopo 50 minuti di gioco.

Alcaraz domina fino a metà del secondo set

Se l’inizio del secondo set è promettente perché il tedesco tiene il servizio senza troppi patemi d’animi, la luce si spegne nuovamente al terzo game con Zverev che va sotto 0-40, commette tanti, troppi errori e dà campo libero a un nuovo break di Alcaraz che sale 2-1. Carlos non sbaglia più nulla, si esalta e chiede gli applausi del pubblico, 3-1 e gara sempre più “impossibile” per Zverev che adesso deve scalare una montagna. Sascha si scuote e non perde il servizio (2-3), lo spagnolo non molla un colpo e ottiene il punto sul proprio turno di servizio (4-2) ma poi anche il tedesco strappa applausi per aver concluso alla grande, sotto rete, il proprio turno di servizio che vince e lo tiene ancora a galla (3-4).

Zverev “risorge”

Improvvisamente, Alexander torna a farsi sotto procurandosi una palla break nell’ottavo game (30-40) con una splendida smorzata sotto rete. Alcaraz sbaglia all’improvviso, 4-4 e set totalmente riaperto. Con le palle nuove e un atteggiamento che sembra trasformato rispetto a poco prima, Zverev chiude facilmente il servizio portandosi 5-4. Un passaggio a vuoto dello spagnolo non viene sfruttato a dovere: da 0-30 a 40-30 e seguente 5-5. Il gigante tedesco è sicuramente un giocatore diverso e rinfrancato, 6-5.

Carlos diventa campione al tie-break

Lo spagnolo, nonostante qualche difficoltà, si garantisce il tie-break. Un grande scambio e il primo punto è di Alcaraz che strappa un mini-break che sale 3-0. Sascha non molla e recupera andando al cambio di campo sul 3-3. Zverev ha ribaltato la situazione, domina lo spagnolo e sale 6-3, sei punti consecutivi che significano tre set point: Alcaraz ne recupera due sul proprio turno di servizio (5-6) e riprende anche il mini-break, 6-6, si va a oltranza.

Nel momento decisivo, Zverev sbaglia ancora il servizio e adesso diventa match point Alcaraz sulla propria battuta (7-6): sbaglia anche lo spagnolo, 7-7. Punto a punto, 8-7 Carlos che si procura il secondo championship point ma sul servizio del tedesco. La chiude alla grande con il rovescio all’incrocio delle righe, 9-7. Alcaraz è meritatamente campione.