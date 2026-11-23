Non c’è solo la gloria e il primo trofeo della sua carriera che lo fa diventare Maestro. Carlos Alcaraz, primo spagnolo a vincere le Atp Finals 28 anni dopo Alex Corretja (era il 1998) si porta a casa un montepremi milionario non soltanto per aver alzato il trofeo ma anche per esserci riuscito da imbattuto.

La cifra più alta di sempre

Nel dettaglio, lo spagnolo ha superato il turno eliminatorio sconfiggendo i tre avversari (prima Tiafoe, poi Medvedev e Cobolli), in semifinale si è imposto contro Shelton rimontando lo svantaggio del primo set per poi chiudere in gloria nella finalissima contro Zverev. Dunque, per questo percorso netto Carlos intasca 5,17 milioni di dollari, più o meno 4,7 milioni di euro.

Si tratta del montepremi più elevato di sempre per un torneo organizzato dall’Atp con un aumento rispetto al 2025 del 2% su tutti i premi. Negli oltre 5 milioni di dollari guadagnati da Alcaraz sono compresi i 2,41 milioni di dollari del vincitore (corrispondenti a 2,19 milioni di euro): e si, perché se Alcaraz avesse perso anche soltanto un match avrebbe, in pratica, guadagnato la metà. La vittoria in semifinale valeva 1,2 milioni di dollari (quasi 1,1 milioni di euro, quelli intascati da Zverev), mentre la vittoria in ogni match del girone valeva 405mila dollari (369mila euro). La quota di partecipazione per ognuno degli otto partecipanti, invece, è stata pari a 338mila dollari (308mila euro).

Come cambia la classifica Atp

Le Atp Finals sono l’ultimo della stagione tennistica: adesso un mese di riposo per poi ricominciare nel 2027. La classifica Atp, dunque, si modifica e chiude con l’atto che si è appena concluso a Torino. A chiudere l’anno al vertice davanti a tutti c’è Alexander Zverev con 10.350 punti, già sicuro del primato ben prima delle Finals. Al secondo posto con 7.950 punti c’è il nostro Jannik Sinner che è comunque riuscito a non perdere ulteriori posizioni nonostante sia ormai fermo dall’attività dal mese di luglio. Al terzo posto, davvero a una manciata di punti, c’è il fresco vincitore Carlos Alcaraz che con questa vittoria ha guadagnato 1.500 punti e adesso ne conta complessiva 7.600.

Staccatissimo, al quarto posto l’americano Ben Shelton con 5.570 punti, quinto in classifica il russo Daniil Medvedev con 4.220 punti, sesto posto per il francese Arthus Fils a 3.825, settimo posto per il nostro Flavio Cobolli con 3.680 punti, ottavo l’americano Frances Tiafoe a 3.590 punti, nono posto per l’altro americano, Taylor Fritz, con 3.300 punti e chiude la top ten al decimo posto lo spagnolo Rafael Jodar con 3.234 punti.