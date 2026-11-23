Il primo sigillo di Alcaraz. Che prima di ieri non aveva mai vinto le Atp Finals: lo ha fatto a Torino, avendo la meglio su Sasha Zverev, ovvero il numero 1 del mondo, al termine di una finale meravigliosa: 6-2 7-6 (7) in poco più di due ore. Una partita che pareva già decisa quando lo spagnolo si portava sul 4-2 del secondo set: l’orgoglio di Zverev però gli permetteva di recuperare e di avere a disposizione tre set point nel tiebreak, di cui l’ultimo sul proprio servizio. Annullato anche quello, Alcaraz chiudeva la pratica con uno splendido rovescio festeggiando in mondovisione con le tre c’ (corazon, cabeza, cojones) del proprio tatuaggio. Alcaraz alza così il trofeo che il suo connazionale Nadal non è mai riuscito a vincere. Torino e il mondo del tennis gli si sono inchinati, aspettando che prima o poi torni Sinner per godersi nuovamente un duello da mille e una notte. «Come sta Jannik? Non lo sappiamo e in ogni caso non vorremmo essere noi a diffondere notizie non condivise aveva detto poco prima il presidente Fitp Angelo Binaghi. Lo vedo come un ragazzo in difficoltà senza averne colpa. È già successo ai tempi della vicenda Clostebol, quando non aveva fatto nulla: per lui sopportare questa situazione deve essere ancora più duro di quanto possiamo immaginare». Non resta che attendere, con la certezza che le prossime Finals si disputeranno ancora sotto la Mole e poi chissà. In primavera, la decisione.