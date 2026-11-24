A Turku non ci si va per turismo, e nemmeno per il salmone affumicato, che pure sarebbe una scusa decente. Ci si va quando un ginocchio fa il prepotente, e allora il campione, che in campo comanda, in sala d’attesa ubbidisce. Stavolta tocca a Jannik Sinner, bandelletta ileotibiale destra infiammata e ostinata, di quelle che sui manuali pesano poco e sul campo pesano tonnellate. Il ginocchio, si sa, è un signore permaloso: lo tratti male e ti presenta il conto con gli interessi. Turku sta nel sud-ovest della Finlandia, e lì lavora Lasse Lempainen, classe 1978, ortopedico, professore associato all’università. Nel 2020 ha preso il posto di Sakari Orava, che aveva rimesso in piedi Van Basten e Beckham: eredità da far tremare le mani, e lui le ha tenute ferme. Tessuti molli, carriere da salvare, circa 350 interventi l’anno tra Finlandia, Milano, Madrid e Doha.

Il suo curriculum è un atlante del pallone: Dembélé, Spinazzola, Dybala, Kalulu sono passati da lì, mentre Barcellona, Real, Juventus, Milan e Roma gli telefonano. Nel novembre 2025 il Barça lo ha interpellato per la pubalgia di Lamine Yamal. Bisturi? No: radiofrequenza e rinforzo muscolare. Un chirurgo che sa quando non operare è merce rara, più dei tartufi. La storia migliore, però, è di neve. Gennaio 2023, SuperG di Wengen: Giovanni Franzoni cade, due tendini dei flessori rotti, un terzo lesionato. La Federazione lo spedisce a Turku. Lempainen ricostruisce, Franzoni pure. Gennaio 2026, di nuovo Wengen: vittoria. Poi Kitzbühel, poi l’argento olimpico in discesa a Milano Cortina. Sembra cinema, invece è sci, neve e il lavoro silenzioso di un uomo in camice, che di applausi non vive.

Ora bussa l’altoatesino, e non è un cliente qualunque. Per tornare a comandare, prima deve ritrovare il corpo, che ogni tanto si ricorda di essere carne e non marmo.