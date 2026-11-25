Operazione riuscita, adesso incrociamo le dita. Di buon mattino, come previsto, Jannik Sinner è passato sotto il bisturi del Professor Lasse Lempainen nella clinica di Turku dal nome per noi indecifrabile quasi come il futuro del nostro campione (Pihlajalinna Turku Kupittaa). È andato tutto bene, però adesso comincia la fase più delicata. L’intervento non è stato invasivo, il luminare finlandese ha allungato l’ormai celebre bandelletta in modo che eviti di sfregare sulla tibia e provocare dolore: «Questa metodologia - ha detto Herbert Schonüber, lo specialista della Physioclinic di Milano che sta seguendo Sinner ed era presente - è la più soluzione più delicata e senza stress per affrontare definitivamente il disagio persistente». Poi è stato lo stesso campione a parlare, come sempre via social: «Abbiamo provato di tutto per curare il mio infortunio senza ricorrere alla chirurgia. Dopo alcuni progressi molto incoraggianti all’inizio, purtroppo il mio ginocchio non ha risposto come speravamo tutti, ed è per questo che mi sono sottoposto a un piccolo intervento. Mi manca davvero stare in campo e ora inizierò il mio percorso di recupero insieme al mio team. Ci vediamo presto». In serata la cena in un ristorante di Turku per il compleanno del papà Hanspeter: con loro anche il suo manager Vittur, i professori Alberto Zangrillo e Herbert Schoenhuber e il preparatore fisico Umberto Ferrara.

Il tempo previsto per la ripresa è di circa tre mesi, poi comincerà la fase di allenamenti. Che sia anche una soluzione anche definitiva è un altro discorso: lo stesso Jannik, nel messaggio, parla di «migliorare la condizione». Qui sta il punto: secondo diversi esperti in materia, Jannik dovrà imparare a convivere con le bizze del suo tendine, un po’ come ha fatto nella sua carriera Nadal per superare i dolori al piede. Il Professor Lempainen è uno specialista giudizioso e dunque non avrebbe rischiato un intervento senza aver la certezza di un risultato. Però resta il problema dell’anca, l’origine storica dei disagi del campione altoatesino. Ci saranno precauzioni da prendere, ed all’inizio si dovrà un po’ vivere alla giornata per capire se il giocatore potrà tornare sui livelli che il mondo ha conosciuto. Niente allarmi ingiustificati insomma, ma un sano realismo e tanta pazienza (anche da parte di noi tifosi) perché la verità è che nessuno può sapere ora cosa sarà Sinner 4.0: «Sono convinto che questa soluzione possa superare definitivamente questo periodo tormentato – ha detto sollevato il presidente Fitp Binaghi - e sono contento che il problema sia stato condiviso in modo diretto». Ecco: condivisione. Psicologicamente potrebbe essere un buon punto di ripartenza.